Google Chrome : une faille gigantesque concerne 3,2 milliards d’utilisateurs, installez vite la mise à jour !

Google demande aux utilisateurs de Chrome de mettre immédiatement à jour leur navigateur. En effet, une faille de sécurité considérable a été retrouvée au sein du logiciel et permettrait à des pirates d’infecter le PC en cas d’exploitation. En outre, Microsoft a confirmé qu’Edge est également concerné par cette vulnérabilité.

Le plus souvent, en plus d’ajouter des fonctionnalités, les mises viennent corriger les problèmes compris dans une application. Et si certaines mises à jour s’avèrent en réalité dangereuse pour son PC, mieux vaut la plupart du temps ne pas trop hésiter à les installer. On ne peut que vous conseiller d’en faire de même pour Chrome. En effet, alors que Google a déployé la version 99 de son navigateur il y a quelques jours seulement, la firme annonce avoir détecté une faille extrêmement dangereuse en son sein.

Si vous utilisez la build 99.0.4844.84 de Chrome, vous êtes malheureusement concerné par la faille. Google conseille fortement de télécharger le patch qu’il vient de mettre en ligne afin de se protéger contre tout risque d’attaque. La faille, baptisée CVE-2022-1096, est actuellement « dans la nature », comme l’explique le géant du web. Ce dernier continue en outre en soulignant qu’il ne faut pas tarder à installer le patch proposé si l’on utilise la version infectée de Chrome. En effet, ce sont pas moins de 3,2 milliards d’utilisateurs qui risquent gros en gardant la version actuelle.

Google conseille à tous les utilisateurs de mettre à jour Chrome

Pour l’heure, on ne sait pas grand-chose de la faille CVE-2022-1096, si ce n’est qu’elle concerne une « confusion de type dans V8 ». Pour rappel, il s’agit du moteur JavaScript utilisé par Chrome et Edge. Par ailleurs, Microsoft a confirmé que son navigateur est lui aussi touché par la faille. Une mise à jour a également été déployée pour les utilisateurs. On peut également s’attendre à ce que Brave et Vivaldi en fassent de même, étant tous deux basés sur le noyau Chromium.

Il n’est pas étonnant que Google se montre frileux à l’idée d’en dire plus sur la vulnérabilité. Celle-ci étant déjà exploitée par les pirates, l’idée est avant tout d’empêcher d’autres individus de profiter de l’opportunité pour s’attaquer à d’autres victimes. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire. Rendez-vous de toute urgence dans vos paramètres pour mettre à jour votre navigateur.

