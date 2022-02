Chrome OS Flex transforme votre vieux PC devenu trop lent en Chromebook

Google a annoncé un accès anticipé à une nouvelle version de Chrome OS appelée Chrome OS Flex. La nouvelle version de Chrome OS, destinée aux entreprises et aux écoles, est conçue pour fonctionner sur les anciens PC et Mac.

Google décrit son nouveau Chrome OS Flex comme un « moyen gratuit et durable » d'installer le système d'exploitation en ligne de Google sur n'importe quel Mac ou PC. Chrome OS Flex offre la même interface aérée que celle d'un Chromebook (sans les applications Android), avec la vaste bibliothèque d'applications Web et d'extensions de Google.

Selon Google, les Chromebooks, qui fonctionnent sous Chrome OS, ne ralentissent pas avec le temps, démarrent rapidement, sont régulièrement mis à jour en arrière-plan et offrent une protection proactive en matière de sécurité, tout en étant faciles à gérer. Chrome OS Flex réunit également tous ces avantages.

Qu’est ce que Chrome OS Flex ?

Le nouveau système d'exploitation a été mis au point par Google quelques années après l'acquisition de Neverware, le fabricant de Cloudready, et s'adresse principalement aux écoles et aux entreprises disposant de vieux PC ou Mac qui utilisent des systèmes d’exploitation d’un autre temps. Ce nouveau système d'exploitation pourrait, selon Google, être installé “en quelques minutes”. Google affirme également que Chrome OS Flex peut fonctionner efficacement sur des appareils qui ont jusqu'à 13 ans.

Actuellement, Chrome OS Flex est téléchargeable gratuitement, et vous pouvez même vous inscrire pour essayer le nouveau système d'exploitation de Google sur vos propres ordinateurs. Google a dévoilé la procédure d’installation, et celle-ci s’annonce à la portée de tous. Chrome OS Flex ne nécessitera que 4 Go de RAM, 16 Go de stockage et un processeur x86 Intel ou AMD.

Il vous suffit de créer une clé USB bootable et de télécharger Chrome OS Flex sur votre PC. Vous pourrez ainsi transférer le système d’exploitation sur la clé USB et la sélectionner sur un ordinateur comme disque de démarrage. Les entreprises peuvent ensuite transférer Chrome OS sur d'autres appareils en suivant le même processus. Si vous voulez directement profiter de Chrome OS sans devoir l’installer, vous pouvez aller retrouver notre sélection des meilleurs Chromebooks.

Source : Chrome OS Flex