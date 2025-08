Contrôler les iPhone et iPad par télépathie ? La démo va vous impressionner

Apple se prépare à prendre en charge les implants dans le cerveau dans les iPhone et iPad. De quoi permettre de contrôler vos appareils par la pensée. À condition de vous être fait poser un implant, s'entend.

Après l'IA, les implants dans le cerveau sont sans doute la révolution technologique la plus hot dont vous entendrez certainement parler. Le sujet est encore en plein développement, mais les choses avancent très vite. Et il y a bien plus sur le sujet que Neuralink. De nombreuses entreprises sont désormais suffisamment loin pour commencer des tests cliniques avec des patients humains.

Ce qui donne donc des raisons de commencer à développer leur prise en charge dans des appareils comme les smartphones et les tablettes. Et pour une fois, c'est Apple qui prend de l'avance. Puisque la firme a déjà teasé l'arrivée d'une nouvelle option en ce sens dans les paramètres d'accessibilité des iPhone et des iPad. La nouveauté a été teasée lors de la WWDC 25 il y a quelques semaines.

Ce patient peut déjà contrôler son iPad rien qu'en pensant

Mais aujourd'hui, la firme Synchron vient de poster une vidéo montrant un patient contrôler son iPad entièrement par la pensée. Les images parlent d'elles-même :

Le patient, qui se prénomme Mark et réside aux États-Unis. Il est l'un des dix premiers patients à avoir bénéficié d'un implant cerveau-machine (BCI) conçu par Synchron. L'appareil, nommé Stentrode, tire parti de milliers d'électrodes plus fines qu'un cheveu et de modèles artificiels pour interpréter ce que pense le porteur et traduire cela en une action sur des appareils compatibles.

Qui sont pour l'heure essentiellement, vous l'aurez compris, des produits Apple. À terme, il sera possible de contrôler particulièrement tous les appareils de la marque – et sans doute davantage à mesure que d'autres constructeurs adopteront la technologie. Relevons au passage que l'option d'accessibilité arrive aussi dans très peu de temps aussi sur les Mac et l'Apple Vision Pro.

Pour l'instant, ces implants sont réservés à des patients dotés de problèmes moteurs. Mais à terme il est probable que le grand public y aura aussi accès. Et c'est pour cela que l'approche de cette startup en particulier a beaucoup de potentiel.

La technologie de Synchron autorise en effet une pose très peu invasive et risquée – en glissant l'appareil via le réseau sanguin. Le Strentode peut de la même manière être retiré par la suite, ou remplacé si nécessaire.