ChatGPT : Microsoft va bientôt proposer le chatbot Bing AI sur Chrome et Safari

Le bruit court selon lequel Microsoft s’apprête à proposer Bing Chat dans les navigateurs de la concurrence. Le chatbot de Redmond basé sur ChatGPT va devenir encore plus populaire.

Bing Chat, ou Bing AI, est une Intelligence artificielle conversationnelle développée par Microsoft à partir du grand modèle de langage GPT-4 d’OpenAI. La firme de Redmond a tout d’abord implémenté son chatbot dans Edge. La rumeur court que Microsoft souhaite proposer les services de son chatbot dans les navigateurs concurrents, Safari et Chrome, notamment. Les journalistes de Windows Central ont constaté que Microsoft a testé son IA conversationnelle dans Safari pendant le week-end.

Ce n’est plus un secret : Bing Chat ne sera bientôt plus une exclusivité de Microsoft Edge. La popularité de ChatGPT et de tous ses émules est telle qu’un recours exponentiel à l'utilisation de l'IA est à prévoir. « La version bêta de Bing AI dans Safari offre la même expérience que ce qui existe dans Microsoft Edge. En proposant Bing AI sur davantage de navigateurs, Microsoft pourrait augmenter la part de marché de son moteur de recherche ».

Microsoft va rendre Bing Chat compatible avec Chrome et Safari

Microsoft n’abandonne pas non plus le développement du produit pour son propre navigateur dans ses versions Android et iOS. La firme de Redmond a envoyé des questionnaires à ses utilisateurs professionnels pour avoir leur opinion sur les versions mobiles de Bing et Edge. La nature des questions posées laisse penser que Bing va inclure un outil de recommandation de services et d’applications aux utilisateurs d’appareils mobiles.

Apprendre à utiliser autant d’outils et de services d’IA peut être un peu intimidant, c’est pourquoi Microsoft compte bâtir une communauté qui permettrait à tout un chacun de se former à l’Intelligence artificielle et son utilisation. Les membres pourront ainsi apprendre les rouages de nouvelles fonctionnalités telles que « Personnages avec leurs personnalités dans Bing AI ». Cette dernière permet de demander au chatbot de rédiger une réponse dans le style, le langage et le caractère propre d’une personne connue, telle que Albert Einstein, par exemple.