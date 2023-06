ChatGPT connait une croissance exponentielle, l’Intelligence artificielle bat tous les records

ChatGPT n’en finit plus de conquérir les foules. Le monde de l’entreprise abandonne ses appréhensions et intègre de plus en plus systématiquement l’IA d’OpenAI.

On ne présente plus ChatGPT, l’agent conversationnel dévoilé en novembre 2022. La technologie d’OpenAI a ouvert les portes de l’Intelligence artificielle au grand public, et tout le monde s’y engouffre de plus en plus frénétiquement. Si l’on en croit les statistiques publiées par DeskTime, l’utilisation de ChatGPT a véritablement explosé au cours du premier trimestre 2023, et la tendance n’est pas près de s’inverser. Si le monde professionnel s’est d’abord montré méfiant, tant la crainte était grande que ChatGPT détruise les emplois, il semblerait qu'il a maintenant oublié toutes ses appréhensions.

Une source du site HRD déclare : « nous constatons que les entreprises rattrapent le reste du monde. Au début, ChatGPT était utilisé pour s’amuser et pour tester les possibilités de l’IA générative, mais nous assistons aujourd’hui à une intégration systématique de la technologie dans les entreprises elles-mêmes ». Il ajoute : « les diverses applications d’IA ne peuvent qu’améliorer la productivité des entreprises, et celles qui parviendront à les mettre en œuvre avec succès auront l’avantage ».

ChatGPT gagne 100 millions d’utilisateurs supplémentaires chaque mois

Entre janvier et février 2023, l’utilisation des technologies d’OpenAI, et de ChatGPT surtout, s’est accrue de 120 %. De mars à avril de cette même année, la startup a engrangé 220 millions d’utilisateurs supplémentaires. Une croissance impressionnante, qui a de quoi faire rêver n’importe quelle compagnie. En effet, en moins d’un semestre, le chatbot d’OpenAI a multiplié sa base d’utilisateurs par cinq.

ChatGPT comptait 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels en janvier. Si l’adoption du chatbot continue d’évoluer à cette allure, la compagnie pourrait en compter bien plus d’un milliard avant 2024. Bien évidemment, l’IA, dans son état d’avancement actuel, n’est pas entièrement fiable, et il convient de toujours vérifier les résultats proposés par les chatbots, au risque de perdre toute crédibilité professionnelle, à l’instar de cet avocat qui a utilisé de fausses citations et des pièces à conviction fictives créées par l’IA au tribunal.