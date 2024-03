ChatGPT : l’IA est-elle plus créative que l’homme ? Cette étude répond

Une récente étude révèle que l'intelligence artificielle, en particulier GPT-4 d'OpenAI, excelle dans les tâches requérant une pensée divergente, dépassant les capacités créatives humaines. Cette découverte met en lumière le potentiel créatif insoupçonné de l'IA, ouvrant de nouvelles perspectives sur son rôle dans les processus créatifs.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les arts et la littérature franchit un nouveau cap avec la révélation de Rie Kudan, primée par le prestigieux prix Akutagawa, qui a utilisé ChatGPT pour composer une partie de son dernier roman. Cette démarche met en lumière le potentiel de l'IA en tant qu'outil créatif, capable de collaborer avec les auteurs pour produire des œuvres littéraires. Son utilisation pour générer des dialogues et des descriptions dévoile une époque où la technologie et la créativité humaine se conjuguent.

Avec l'actualisation récente de la base de connaissances de ChatGPT, couvrant les événements jusqu'à fin 2023, cette synergie entre intelligence humaine et artificielle s'intensifie, offrant des perspectives nouvelles pour l'innovation dans la création littéraire. Ce paysage en évolution constante redéfinit le processus créatif, ouvrant la voie à une ère où la collaboration entre l'esprit humain et l'intelligence artificielle devient la norme dans l'art.

Cette étude nous dévoile ce que vaut ChatGPT face à l’humain

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Arkansas, a mis GPT-4 au défi face à 151 participants humains à travers diverses épreuves de créativité. Ces tests comprennent la Tâche des Usages Alternatifs, où les participants doivent trouver différents usages pour un objet courant, et la Tâche des Associations Divergentes, qui demande de lier des mots apparemment non connectés. Les résultats ont révélé que ChatGPT surpassait les humains en termes d'originalité et de détail dans ses réponses, suggérant un potentiel créatif supérieur. Cependant, les auteurs de l'étude préviennent que malgré son originalité, l’intelligence artificielle n'était pas forcément plus pertinente ou pratique dans ses propositions, rappelant que son autonomie reste encadrée par les entrées humaines.

Les conclusions de cette recherche remettent en question l'idée reçue selon laquelle la créativité serait une caractéristique exclusivement humaine. Toutefois, l'étude soulève une interrogation cruciale : la supériorité de l'IA dans les tâches créatives représente-t-elle une menace pour l'humanité ? Bien que ses performances soient remarquables, les chercheurs soulignent que leur étude ne couvre qu'une facette de la pensée divergente et ne prouve pas sa supériorité créative globale. Les futures recherches devront évaluer l'utilité, la pertinence et les applications concrètes de sa créativité, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives sur son intégration dans des processus créatifs.

Source : nature