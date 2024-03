GPT-5 : la nouvelle version de l’IA arrive bientôt, voici quand

Après la sortie de GPT-4 Turbo, l'arrivée de GPT-5 se fait toujours attendre. Mais selon des sources proches du dossier, le nouveau modèle de langage d'OpenAI devrait arriver bientôt.



Passé l'engouement des premiers temps après la sortie de chatGPT, le fameux chatbot qui a réponse à tout ou presque grâce à l'intelligence artificielle, sa maison-mère OpenAI a dû s'atteler à son amélioration. C'est ainsi que voient le jour plusieurs versions du modèle de langage (LLM) sous-jacent. GPT-4 marque une avancée majeure pour l'IA (et payante), par opposition à GPT3.5 encore utilisable aujourd'hui. Mais au fil du temps, les soucis apparaissent. ChatGPT devient fainéant, voire répond un charabia totalement incompréhensible.

L'arrivée de GPT-4 Turbo corrige un peu le tir, mais c'est surtout GPT-5 qui est attendu au tournant. Initialement prévu pour fin 2023, la nouvelle version du LLM d'OpenAI n'a pas encore été déployée à ce jour. Selon des sources proches de l'entreprise, cela ne saurait tarder cependant. Des entreprises clientes de celle de Sam Altman ont reçu des démonstrations du modèle de langage à venir et ont pu le tester. D'après un dirigeant qui a tenu à rester anonyme, GPT-5 est “vraiment bon” comparé à la dernière version en date.

GPT-5 arriverait bientôt et serait bien meilleur que son prédécesseur

La même personne explique qu'OpenAI a dévoilé certaines capacités futures de GPT-5, comme des agents IA capables d'accomplir des tâches en toute autonomie. Ce n'est pas sans rappeler l'émergence récente des robots humanoïdes couplés à l'intelligence artificielle dont l'évolution est fulgurante. De son côté, GPT-5 est encore dans une phase d'entraînement d'après une source. Le LLM sera ensuite retesté en interne et soumis à des protocoles visant à trouver les failles et les manières d'en abuser. Le but est bien sûr de corriger le tout avant de proposer GPT-5 au public.

Même s'il est encore en phase de développement, GPT-5 devrait être prêt à sortir au milieu de l'année 2024, probablement pendant l'été. Il n'y a pas de date précise, et si OpenAI tombe sur un problème rédhibitoire, la firme pourrait décider de repousser le déploiement. Dans tous les cas, il ne faudra pas attendre 2025 pour voir ce que GPT-5 a dans le ventre.

Source : Business Insider