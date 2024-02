ChatGPT actualise ses connaissances, mais pas pour tout le monde

ChatGPT sait désormais tout ce qu'il y a savoir jusqu'à la fin de l'année 2023. Pratique pour lui parler d'événements même récents, sauf que ce n'est peut-être pas le cas avec vous. On vous explique.



ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022. Déjà plus d'un an que le chatbot boosté à l'intelligence artificielle a débarqué dans le quotidien des internautes, prélude du raz-de-marée de l'IA dont on ne cesse de parler depuis. À l'époque, il sait déjà beaucoup de choses, mais ses connaissances sont restreintes à ce qu'il s'est passé dans le monde avant septembre 2021. C'est déjà beaucoup certes, sauf qu'à mesure que le temps passe, cette limitation devient gênante.

L'écueil est corrigé en septembre 2023, quand la maison-mère OpenAI annonce que ChatGPT peut désormais se connecter à Internet et élargir sa base de données avec des informations plus récentes. Un peu plus tard, l'arrivée de GPT-4 Turbo achève de rendre l'IA plus performante qu'avant. C'est en résumé une grosse mise à jour élargissant ce que l'IA prend en considération avant de répondre. Où en est le chatbot désormais ? La documentation d'OpenAI nous donne la réponse.

ChatGPT sait plus de choses désormais, sauf si vous êtes dans cette situation

On peut y lire que ChatGPT est au courant de tout ce qu'il s'est passé jusqu'à décembre 2023. Vous pouvez lui parler de choses qui se sont passées jusqu'à très récemment, il sera capable de comprendre de quoi il s'agit et de vous répondre de manière adéquate. Mais avant de vous connecter à l'interface Web ou à l'application du chatbot, il y quelque chose de très important à savoir : cette mise à jour des connaissances de l'IA est réservée à sa version payante.

Si vous utilisez la version gratuite basée sur ChatGPT 3.5 et non 4, la situation est différente. En lui demandant jusqu'où vont ses connaissances, vous obtiendrez la réponse suivante : “mes connaissances sont basées sur une grande variété de textes et de données jusqu'en janvier 2022“. Il y a donc presque deux ans d'écart entre GPT 3.5 et GPT-4 à ce niveau. Inutile de lui demander qui a gagné la coupe du monde de handball en 2023 donc, il ne le saura pas.