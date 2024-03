ChatGPT est une IA qui peut générer du texte à des fins diverses, que ce soit pour vous aider à faire vos devoirs ou générer un poème. Cependant, certaines personnes ont trouvé le moyen de l'utiliser pour des raisons moins nobles, comme l'obtention de repas McDonald's gratuits.

Un podcasteur et homme d'affaires nommé Gage a affirmé avoir utilisé ChatGPT pour manger gratuitement au McDonald’s dans un épisode de All Things The Podcast. Il a déclaré avoir demandé à ChatGPT de rédiger de fausses plaintes auprès de McDonald's et obtenir en retour des bons de repas gratuits.

Il a expliqué qu'il récupérait des reçus jetés sur les caisses et les tables de McDonald's et qu'il utilisait leurs codes pour remplir le questionnaire sur les reçus. Il a ensuite indiqué avoir coché “très insatisfait” à chaque question, puis avoir utilisé ChatGPT pour rédiger une fausse plainte.

McDonald’s victime de faux avis générés par ChatGPT

Selon lui, l’IA lui permettait d’écrire des avis avec la requête “Raconte une fois où j'ai eu une expérience horrible chez McDonald's où j'ai commandé un Big Mac et ne dépassez pas 1 200 caractères”. Il copiait et collait ensuite le texte généré par ChatGPT. Gage a déclaré que le texte était généralement “vraiment mauvais” et qu'il ajoutait parfois “aggravez la situation” pour le rendre plus convaincant.

Il a ensuite indiqué qu'il soumettait l'enquête avec une adresse électronique et que, dans les 12 heures, il recevait un courriel d'un représentant de McDonald's contenant un, deux, trois ou quatre bons de repas gratuits. Gage affirme avoir fait cela pendant neuf mois et avoir reçu 100 bons au total.

Cependant, son opération n'a pas été bien accueillie par de nombreux internautes, qui lui ont reproché d'avoir abusé du chatbot et d'avoir porté préjudice à la succursale de McDonald's qui avait reçu des commentaires négatifs. Certains ont dit que son piratage pourrait entraîner la fermeture de la succursale ou la perte de clients, tandis que d’autres ont tout simplement déclaré qu’il devait avoir honte.

Gage s'est défendu en affirmant que son piratage n'avait fait de mal à personne et qu'il n'avait mentionné aucun nom du personnel ou de la succursale. Le problème, c’est que cette enseigne se retrouve désormais avec de nombreux commentaires négatifs, et il n’est pas facile de repérer les véritables commentaires. Évidemment, on vous déconseille de reproduire un tel stratagème, puisque celui-ci pourrait facilement se retourner contre vous.