ChatGPT sur iPhone : vous pouvez désormais utiliser Siri et configurer des raccourcis pour parler avec l’IA

La version iOS de ChatGPT accueille une nouvelle mise à jour bien sentie. Celle-ci améliore en effet grandement l’application de l’IA dans l’écosystème Apple, en ajoutant la prise en charge de Siri ainsi que des Raccourcis chers aux utilisateurs iPhone. Ceux sur iPad seront également ravis de voir l’application s’afficher désormais en plein écran.

Cela fait à peine quelques jours que ChatGPT a fait son entrée remarquée sur iOS, et l’application s’offre déjà une mise à jour de taille. En effet, s’il était déjà agréable d’avoir accès à l’intelligence artificielle directement depuis l’écran d’accueil de son smartphone, il faut bien reconnaître que jusqu’à maintenant, l’application n’était, justement, qu’une version iPhone de ce qui existait déjà en version web.

Or, cette dernière mise vient précisément changer cela, en ajoutant des fonctionnalités exclusives au système d’exploitation de Google. La première d’entre elles est aussi évidente qu’indispensable : ChatGPT prend est enfin compatible avec Siri. Autrement dit, vous pouvez dorénavant poser votre question au chatbot directement via une commande vocale, sans même avoir à toucher votre iPhone. Pratique.

ChatGPT ajoute le support de Siri et des Raccourcis sur iPhone

Ensuite, OpenAI a eu la très bonne idée d’ajouter la prise en charge des Raccourcis à son application. Pour rappel, les Raccourcis sont des actions automatisées qu’il est possible de configurer à souhait sur son iPhone. Autrement dit, grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais configurer une commande ChatGPT que vous pourrez lancer directement par une simple pression de bouton.

Plus intéressant encore, il est également possible de lier cette commande avec une autre application, afin de gagner encore plus de temps. Vous pouvez ainsi choisir de sauvegarder automatiquement la réponse de ChatGPT dans vos notes, ou encore l’envoyer à un proche, pour ne citer que ses exemples. Par ailleurs, l’application permet également de glisser et déposer une réponse, si vous vous préférez cette option aux Raccourcis.

Enfin, ChatGPT s’affiche désormais en plein écran sur iPad, là où il fallait se contenter d’un affichage iPhone jusqu’à maintenant. Beaucoup de nouveautés donc dans cette mise à jour, qui ont de quoi rendre les utilisateurs Android impatients de voir l’application débarquer sur leur smartphone.