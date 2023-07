ChatGPT : l’IA perd des milliers d’utilisateurs, le buzz est passé

Depuis l'arrivée du ChatGPT d'OpenAI en novembre, le nombre d’utilisateurs de l’intelligence artificielle ne faisait qu’augmenter, mais cela n’a plus été le cas au mois de juin. OpenAI a vu le trafic de son site chuter.

Après une montée en puissance fulgurante à la fin de l'année dernière et au début de l'année 2023, il semble que le chatbot d'OpenAI commence à perdre de la vitesse. En effet, selon les données de la société d'analyse Internet Similarweb communiquées au Washington Post, le trafic du site Web permettant d’accéder à ChatGPT a chuté de 9,7 % à l’échelle mondiale sur mobile et PC entre mai et juin 2023.

Le cabinet note également que le nombre de visiteurs uniques sur le site Web de ChatGPT a chuté de 5,7 %, tandis que le temps passé par les visiteurs sur le site a également baissé de 8,5 %. Il semble donc que l’IA a perdu plusieurs milliers d’utilisateurs au cours du dernier mois.

ChatGPT est en perte de vitesse

Malgré une baisse de trafic notable sur le site Web d’OpenAI, le cabinet d'analyse a toutefois noté que ChatGPT attire toujours plus de visiteurs que bing.com, le moteur de recherche de Microsoft, et Character.AI, le deuxième site de chatbot le plus populaire. Cependant, la société note que les visites sur Character.AI ont également chuté de 32 % d'un mois à l'autre à l’échelle mondiale, ce qui pourrait indiquer une tendance à la baisse dans l’industrie.

« La baisse d'intérêt non seulement pour ChatGPT, mais aussi pour l'un de ses principaux concurrents est un signe que la nouveauté n'est plus de mise pour les chatbots d'IA. Les chatbots devront prouver leur valeur, plutôt que de la considérer comme acquise, à partir de maintenant » écrit David Carr, responsable de l'analyse de Similar Web, dans le rapport de la société.

L'équipe de direction d'OpenAI ne s'inquiète peut-être pas outre mesure de cette baisse. Lancé à l'origine comme une démonstration technologique qui s'est ensuite transformée en sensation numérique, SimilarWeb note que ChatGPT génère principalement des pistes de vente pour OpenAI. Cela permet à d'autres entreprises d'utiliser sa technologie sous licence pour leurs applications. L’entreprise n’a pas donc un énorme intérêt à avoir un très grand nombre d’utilisateurs sur son propre site Web.