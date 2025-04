Entre un smartphone qui tient plus de 2 jours sans crier famine, mais qui nécessite près d'une heure de charge, et un autre aux capacités certes plus modestes, mais qui se charge complètement en moins de 30 minutes, il y a de quoi hésiter. Et pourtant, de nombreux arguments vont dans le sens de l'une des deux technologies. On vous explique tout.

Pour les fabricants de smartphones, il semble que la course aux performances se joue tantôt sur la puissance de batterie, tantôt sur la vitesse de charge du smartphone.

Dans le premier cas, on trouve Xiaomi qui travaille sur une batterie de 7000 mAh pour son futur Xiaomi 16, ou encore Honor qui devrait dévoiler très prochainement un nouveau smartphone avec une batterie de 8000 mAh. Bonne nouvelle : grâce à cette technologie, il y a de quoi en théorie tenir 3 ou 4 jours sans avoir à recharger son téléphone. Certes, d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte, comme la gestion de la consommation propre à chaque fabricant ou la surcouche d'Android, mais il est certains qu'avec une telle capacité, les smartphones devraient faire un bond en avant en matière de longévité. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le temps de chargement s'en voit considérablement accru.

Alors, pourquoi ne pas opter pour une vitesse de charge et une batterie plus modeste (aux alentours des 5000 mAh) ? Là aussi, les technologies n'ont de cesse d'évoluer. Ainsi, de nombreux modèles sortis ces deux dernières années supportent une vitesse de charge de 90 ou 120 W. De quoi recharger son précieux appareil à hauteur de 50% en une douzaine de minutes, et de le recharger complètement en une petite demi-heure pour les modèles les plus performants.

La question peut donc se poser : faut-il préférer une grosse batterie qui nécessitera nécessairement plus de temps de charge, ou au contraire, une plus faible batterie, qui se recharge au quart de tour ? Voici quelques arguments qui vont en faveur de l'une des deux technologies, et ce n'est pas forcément celle à laquelle tout le monde pense en priorité.

Vous avez oublié de mettre en charge votre smartphone ? La charge rapide est votre meilleure amie

C'est le scénario le plus commun. Au matin, un peu avant de partir au bureau, vous vous apercevez qu'il ne reste plus que quelques pourcents d'énergie sur votre smartphone. Pas sûr de pouvoir utiliser le téléphone et de tenir jusqu'au bureau. Pas de panique, la charge rapide est là pour ça et de nombreux smartphones Android profitent de cette technologie.

Même Samsung, qui traine la patte depuis des années à ce sujet, offre quand même une charge rapide de 25 W sur son Galaxy S25. De quoi permettre au smartphone de recouvrer 15% de son énergie en 10 minutes. Mais il y a bien mieux du côté de la concurrence. Le Xiaomi 15 permet par exemple de récupérer 25% de batterie dans ce même laps de temps, et même 50% en 25 minutes. De quoi recharger hyper rapidement son téléphone avant de partir, et de surfer tranquillement sur le Web dans le métro, consulter ses messages, écouter de la musique, lire des vidéos. Ou encore d'utiliser le GPS du smartphone si vous êtes en voiture.

Vous voyagez beaucoup ? Vive la charge rapide

Si vous êtes amené à voyager régulièrement, vous avez probablement été amené à devoir recharger votre smartphone dans des lieux comme un aéroport, une gare, etc. Et généralement, vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution que d'opter pour un téléphone avec charge rapide. Comme évoqué précédemment, il est aujourd'hui possible de recharger son smartphone très rapidement. À titre d'exemple, l'Asus Zenfone 12 Ultra, avec sa batterie de 5500 mAh enterre quasiment tous ses concurrents : il peut se recharger à hauteur de 29% en 10 min, et de 54% en 20 min seulement.

Garder une batterie supplémentaire dans la poche

Si vous avez peur que votre téléphone Android manque d'énergie au fil de la journée, vous pouvez toujours acquérir une batterie externe. Certaines fonctionnent même par induction (mais sont plus lentes).

Là aussi, il s'agit d'un argument qui joue en faveur de la charge rapide. Ainsi, il est possible de combler un manque pour cette technologie. Mais dans le cas doté d'une puissante batterie, mais lent à charge, il est impossible de faire qu'il puisse profiter du moindre “upgade”.

Un smartphone avec une petite batterie (mais rapide) est plus compact

Ici, c'est d'arguments plus esthétiques et plus ergonomiques dont il s'agit. Le plus souvent, les smartphones qui disposent d'une batterie aux larges capacités sont aussi très volumineux. C'est le cas notamment du OnePlus 13 avec sa batterie de 6000 mAh et son écran de 6,82″ et ses 210 grammes sur la balance. Même combat pour le Poco F7 Ultra, qui est équipé d'une batterie de 5300 mAh, mais qui fait quand même 212 grammes sur la balance.

L'avantage d'un smartphone aux capacités plus modestes en termes de puissance de batterie, c'est qu'il est généralement plus léger. Le S25 que nous évoquions plus tôt, ne profite que d'une batterie de 400 mAh. Mais il ne pèse que 162 grammes ! Et la taille réduite de son écran de 6,2″ permet de le glisser plus facilement dans une poche et de l'utiliser à une main.