Un abonnement Canal+ à 50€/an, une simple ligne de commande pour installer Windows 11 sur un PC non compatible, c’est le récap

Un pirate a vendu un abonnement Canal+ à seulement 50 € par an, il est possible de contourner la configuration minimale de Windows 11 avec une simple ligne de commande, Tesla fait baisser le prix de la Model 3 à un seuil encore jamais atteint… bienvenue dans le récap' de la veille !

Dans ce nouveau récap' de l’actualité tech, on vous parle d’un pirate IPTV français, d’une astuce pour installer Windows 11 sur un PC non compatible et de la guerre des prix menées par Tesla. C’est parti !

Il touche 30 000 euros grâce à des abonnements Canal+ pas cher

Quand on entend parler de pirates IPTV, on pense souvent à de grandes organisations qui touchent des millions de dollars, bien souvent étrangères. Pourtant, nous ne sommes pas en reste en France, puisque la police a mis la main sur l’un de ces pirates résidant à Nanterre. Pendant un an, ce dernier a vendu un accès à un réseau IPTV pour seulement 50 € par an, qui permettait notamment de regarder Canal+ à moindre coût. La peine qu’il encourt ne sera certainement pas très lourde.

Il n’a jamais été aussi simple d’installer Windows 11…

… surtout si vous vous trouvez sur un PC non compatible. En effet, la dernière version de l’OS continue de garder de nombreux utilisateurs à la porte, simplement parce qu’ils ne remplissent pas les critères matériels. Ceci étant dit, vous n’aurez aucun mal à installer Windows 11 même si vous ne disposez pas de la configuration minimale. Pour cela, une seule ligne de commande suffit : setup/product server. On vous explique tout dans l’article ci-dessous.

Une Tesla à moins de 30 000 dollars, c’est possible

Tesla continue de faire baisser les prix. Les Model Y Long Range et Performance passent respectivement à 48 490 $ et 52 490 $ après une baisse de 2000 $. La Model Y Propulsion, quant à elle, s’affiche à 3 990 $. Les Model 3 Propulsion et Grande Autonomie, enfin, ont toutes deux droit à une baisse de 1250, tandis que le modèle Grande Autonomie coûte désormais 2250 $ de moins. Ces réductions sont uniquement disponibles aux États-Unis à l’heure actuelle.

