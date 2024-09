Cette voiture électrique que Renault prépare cache un moteur vraiment inattendu

Renault et Geely préparent un véhicule électrique doté d’une motorisation peu conventionnelle. Ce nouveau modèle, destiné au marché brésilien, promet de changer la donne avec une solution innovante qui mêle électricité et essence.

Le marché automobile est en pleine mutation, avec une transition vers les véhicules électriques et hybrides. Pourtant, de nombreuses solutions alternatives émergent pour répondre aux besoins de divers marchés, notamment les pays émergents, où les infrastructures pour les véhicules 100 % électriques ne sont pas encore totalement en place. C’est dans ce contexte que des constructeurs explorent des technologies innovantes.

Renault s'est associé au constructeur chinois Geely, un acteur majeur dans le développement de technologies automobiles, pour créer la joint-venture Horse. Ensemble, ils s'apprêtent à lancer un véhicule unique : la Lecar 459 Hybrid. Ce crossover, qui est prévu pour 2026, utilisera un système EREV (Electric Range Extender Vehicle) qui combine moteur électrique et prolongateur d’autonomie à essence, spécialement conçu pour le marché brésilien.

Renault et Geely misent sur une motorisation hybride à prolongateur d’autonomie

Contrairement aux voitures hybrides classiques comme la Peugeot e-5008, la Lecar 459 Hybrid n’utilise pas son moteur à combustion pour propulser directement les roues. Le moteur HR10, fabriqué par Horse, fonctionne comme un générateur alimentant la batterie, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. Le système est similaire à celui utilisé par Nissan dans ses véhicules e-Power tels que le X-TRail e-Power. Cette technologie pourrait offrir une autonomie de plus de 1 000 km afin de rendre ce véhicule idéal pour des régions où les infrastructures de recharge électrique sont limitées.

En plus de son autonomie impressionnante, la Lecar 459 Hybrid vise à se positionner comme un modèle abordable, avec un prix inférieur à 25 000 €. Sa conception, inspirée du Tesla Model Y, devrait attirer l’attention des conducteurs brésiliens à la recherche d’un véhicule à la fois performant et économique. Bien que le modèle soit destiné principalement au marché brésilien, il montre l’ambition de Renault et Geely de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins locaux, tout en contribuant à la réduction des émissions à l’échelle mondiale.