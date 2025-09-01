Vous ne voulez pas passer à l’eSIM ? Dommage, Apple va vous forcer la main

Apple préparerait un gros changement qui risque fort de mettre la carte SIM sur la touche. L'eSIM pourrait bien devenir la norme en Europe, au grand dam de celles et ceux qui refusent d'y passer.

Va-t-il falloir bientôt dire adieu au compartiment pour carte SIM sur tous les smartphones ? Et par la même au petit outil pointu nécessaire pour l'ouvrir, celui qu'on ne retrouve jamais les rares fois où l'on en a besoin ? Encore confidentielle il y a quelques années, la carte SIM Virtuelle ou eSIM est largement répandue aujourd'hui. Tous les opérateurs en proposent, du moment que vous possédez un smartphone compatible. Il est même possible de convertir facilement sa carte SIM physique en eSIM sur iOS et Android.

Malgré ses avantages comme le fait qu'il est impossible de la retirer si vous perdez votre appareil, certains sont encore réticents à adopter cette technologie. Peut-être parce que l'eSIM facilite la pratique frauduleuse du SIM swapping. Toujours est-il que bientôt, les récalcitrants n'auront peut-être plus le choix. Apple préparerait en effet un changement radical sur sa prochaine série d'iPhone 17.

Apple pourrait forcer le passage à l'eSIM avec cette décision

D'après les informations de MacRumors, les revendeurs Apple en Europe ont accès à une formation en ligne citant explicitement des iPhone 17 dépourvus d'un emplacement pour carte SIM. Les employés peuvent la voir partout dans le monde, donc en France, et doivent la terminer d'ici le 5 septembre, soit peu avant avant la présentation des iPhone 17 le 9 septembre. Il reste cependant possible que cela ne concerne pas tous les modèles de la nouvelle série.

Le plus probable est que l'iPhone 17 Air soit le seul concerné. Supprimer le port SIM permet en effet de gagner de la place et, ici, d'affiner encore plus l'appareil. Rappelons qu'aux États-Unis, tous les iPhone sont uniquement compatibles eSIM depuis 2022 et la sortie de l'iPhone 14. On ignore encore si Apple veut généraliser le procédé à l'Europe dès cette année où si la marque va d'abord se contenter d'un seul pour mesurer comment les potentiels acheteurs accueillent la décision. Réponse dans une semaine lors de la Keynote.