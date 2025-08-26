Apple officialise la date de sa keynote d’annonce pour l’iPhone 17

On connait enfin la date d'annonce des iPhone 17. Apple a communiqué la date et le slogan de sa prochaine keynote, qui promet de nous en mettre plein la vue.

Apple met enfin un terme au suspense. Sa keynote de rentrée aura lieu le mardi 9 septembre 2025. La conférence pourra être suivie en direct à partir de 19h, heure de Paris, via le site web et les réseaux sociaux d'Apple. La rédaction de Phonandroid sera bien entendu sur le qui-vive pour couvrir l'événement et vous partager toutes les informations à ne pas rater.

Le slogan de cette édition est “Awe Dropping” en anglais, qui a été traduit par un étrange “Wow en vue” en version française. Apple vise clairement à insister sur la dimension impressionnante des annonces qui seront communiquées lors de la keynote. La marque va-t-elle réussir à nous laisser bouche bée ? Voyons ce qui nous attend dans maintenant deux semaines.

L'iPhone 17 Air au centre de l'attention

La génération des iPhone 17 va occuper la scène un long moment. Avec une nouveauté cette année, le modèle iPhone Plus disparaît au profit d'un nouvel appareil : l'iPhone 17 Air. C'est peut-être ce nouveau venu dans la famille qui fait penser à Apple qu'un “wow” va nous échapper lors de la présentation. Comme pour le Galaxy S25 Edge chez Samsung, l'iPhone 17 Air est un smartphone misant sur une finesse et une légèreté extrêmes. Le S25 Edge ne nous avait pas vraiment convaincus, on attend de voir si Apple peut faire mieux avec son iPhone 17 Air.

Cette année, nous avons aussi droit à un changement de design radical. Le bloc photo emblématique est redessiné sur les modèles Pro (et Air) pour occuper toute la largeur du panneau arrière, un peu à la manière des Pixel. Les fuites d'un coloris orange ont aussi beaucoup fait réagir ces dernières semaines. Et on n'oublie pas la nouvelle interface Liquid Glass introduite avec iOS 26.

En plus des nouveaux iPhone, Apple devrait en profiter pour annoncer plusieurs nouvelles montres connectées (Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, peut-être Apple Watch SE 3) et les écouteurs sans fil AirPods Pro 3. Rendez-vous le 9 septembre pour en savoir plus.