Cette TV QLED 4K UHD Samsung 55″ est à moins de 700 euros chez Rue du Commerce

Rue du Commerce propose une belle réduction de 200 euros sur ce téléviseur QLED 4K UHD 54″ de la marque Samsung. Le Samsung QE55Q80A passe ainsi sous la barre des 700 euros. Une bonne affaire pour s’équiper d’un téléviseur 4K haut de gamme.

Vous souhaitez regarder le tour de France, la future coupe du monde de Football ou bien profiter des contenus de votre plateforme de streaming favorite sur un téléviseur 4K d’excellente facture ? Alors nous vous conseillons de jeter un oeil à cette belle offre promotionnelle. Rue du Commerce vous permet d'acquérir cette TV SAMSUNG QLED 4K 55” QE55Q80A à 699 euros au lieu de 899 euros ; soit une remise immédiate non négligeable de 200 euros.

Ce téléviseur Samsung QLED 4K 55” QE55Q80A embarque une dalle QLED de 138 cm de diagonale avec une fréquence de 100 Hz. Équipée du processeur Quantum Processor 4K, ce modèle assure un affichage 4K UHD de haute volée. Associé à la technologie Quantum Dots, elle permet d’afficher 100% du volume couleur pour obtenir une colorimétrie la plus fidèle et la plus riche possible. Sa compatibilité HDR10+ offre également un contraste saisissant avec des noirs profonds et un pic de luminosité jusqu’à 1500 nits. Si vous souhaitez installer votre TV dans une grande pièce, pas de souci. Elle offre des angles de vue larges. Vous pourrez donc profiter de la qualité d’image quelque soit votre position dans la pièce.

Il s’agit d’une télévision adaptée aux gamers qui souhaitent profiter d’une image 4K 120 fps grâce à la présence de la connectique HDMI 2.1 et de la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et du mode VRR. Vous pouvez même choisir d’élargir votre affichage de jeu en switchant sur des formats 21:9 ou même 32:9.

Niveau son, cette TV est compatible Dolby 5.1 et elle est équipée de la technologie OTS (Object Tracking Sound) qui offre un son surround encore plus immersif.

Enfin, il s’agit d’une Smart TV contrôlable avec les principaux assistants vocaux. Vous y retrouverez les applications de streaming les plus connues comme Netflix, YouTube ou encore Prime Video. Concernant la connectique, on retrouve notamment 4 ports HDMI, 2 ports USB, une sortie audio digitale (optique) et un port Ethernet.

