Cette tablette Xiaomi est à prix fou chez AliExpress pour la Journée de la Marque !

Il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter de la Journée de la marque Xiaomi chez AliExpress ! Et aujourd'hui, on a trouvé une tablette Xiaomi Mi Pad 6 à prix vraiment mini. On vous dit tout ci-dessous.

Vous recherchez une tablette haut de gamme à un prix incroyablement bas ? Ne cherchez pas plus loin ! La Xiaomi Mi Pad 6 est actuellement en promotion dans le cadre de la Journée de la Marque Xiaomi chez AliExpress. Avec une réduction de -37%, elle est disponible au prix exceptionnel de 313,98€ au lieu de 498,55€.

Cette offre exclusive est valable pour une durée limitée, alors ne ratez pas cette opportunité de vous procurer une tablette de qualité à moindre coût. Elle est en effet proposée pour la Journée de la marque Xiaomi qui prend fin le 30 septembre prochain à 9h.

La puissance d'un processeur Snapdragon avec une batterie longue durée

La Xiaomi Mi Pad 6 est équipée du puissant processeur Snapdragon 870 Octa Core, ce qui signifie qu'elle est capable de gérer facilement toutes vos tâches, qu'il s'agisse de la navigation sur le web, de la lecture de vidéos en streaming, de la création de contenu ou de l'exécution d'applications gourmandes en ressources. Vous bénéficiez ainsi d'une réactivité exceptionnelle et d'une expérience utilisateur fluide.

Que vous soyez un amateur de jeux vidéo, un créateur de contenu ou un utilisateur exigeant, la Xiaomi Mi Pad 6 répondra à toutes vos attentes en termes de performances.

L'un des points forts de la Xiaomi Mi Pad 6 est son superbe écran de 11 pouces avec une résolution WQHD+, qui offre une qualité d'image exceptionnelle. Les couleurs sont vives, les détails sont nets, et les images sont incroyablement réalistes. Que vous regardiez des films, des vidéos, des photos ou que vous jouiez à des jeux, cet écran vous offrira une expérience visuelle immersive.

De plus, la Xiaomi Mi Pad 6 est dotée d'un taux de rafraîchissement de 144Hz, ce qui signifie que les animations et les mouvements à l'écran sont incroyablement fluides. Que vous naviguiez sur Internet, que vous fassiez défiler des pages, que vous jouiez à des jeux ou que vous regardiez des vidéos, vous apprécierez la réactivité de cet écran.

La Xiaomi Mi Pad 6 est également dotée d'une batterie puissante de 8840mAh qui vous permet de l'utiliser pendant de longues heures sans avoir à vous soucier de la recharge. Que vous soyez en déplacement, en voyage ou tout simplement à la maison, vous pouvez compter sur cette tablette pour rester opérationnelle.

De plus, la Xiaomi Mi Pad 6 prend en charge la charge rapide, ce qui signifie que vous pouvez recharger rapidement la batterie pour éviter les temps d'arrêt prolongés.

