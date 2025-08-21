Cette surprise cachée dans Android 16 va faire plaisir aux utilisateurs de Pixel

Les nouveaux Pixel 10 s’accompagnent d’Android 16, mais toutes les fonctions n’ont pas été mises en avant lors de la conférence. Une option attendue depuis des années se cache dans la dernière version en test. Elle concerne un détail visuel simple, mais qui change beaucoup au quotidien.

Lors de sa conférence d’août 2025, Google a officialisé quatre nouveaux smartphones Pixel, dont les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Cette nouvelle génération mise sur la puce Tensor G5 et une intégration encore plus poussée de l’intelligence artificielle. Mais au-delà de ces grandes annonces, Android 16 introduit aussi des ajustements plus discrets qui concernent directement la personnalisation.

Jusqu’ici, les icônes de l’écran d’accueil étaient limitées à leur forme classique. Les utilisateurs ne pouvaient que modifier leurs couleurs avec le thème dynamique d’Android. Grâce à la mise à jour Canary diffusée en août 2025, Google permet désormais de choisir la forme des icônes. Cette nouveauté n’est pas encore généralisée, mais elle devrait rejoindre la branche QPR2 d’Android 16 dans les prochains mois.

Cinq styles d’icônes différents débarquent sur les Pixel 10 avec Android 16

Repéré par Android Authority, le menu apparaît dans l’application Fond d’écran et style des Pixel. Il propose cinq options : le cercle classique, un carré, une forme arrondie à quatre côtés, une variante à sept côtés et enfin une arche. Cette sélection reste limitée, mais elle apporte une souplesse attendue de longue date. Le système ajuste automatiquement les icônes compatibles, offrant une apparence plus cohérente et adaptée aux préférences de chacun.

La fonction n’est disponible que dans la version Canary d’Android 16, réservée aux testeurs, mais elle illustre la volonté de Google de rattraper son retard face à d’autres surcouches comme One UI ou MIUI, qui offrent depuis longtemps plus de liberté esthétique. Pour l’instant, il n’est pas possible de créer ses propres formes, et certaines variantes repérées plus tôt, comme un trèfle complexe, ont disparu. Cette première étape ouvre néanmoins la voie à davantage de personnalisation visuelle sur les futurs Pixel, en complément des nouveautés matérielles déjà annoncées. Elle répond aussi à une demande des utilisateurs d’Android, qui réclamaient depuis plusieurs années plus de liberté sur l’apparence des icônes.