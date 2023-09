Uptobox : le site de téléchargement ferme suite à une opération anti-piratage, ce serait définitif

La plate-forme française de téléchargement Uptobox, très souvent utilisée pour partager du contenu illégal, n'est plus accessible. Une opération a eu lieu pour mettre fin à ses pratiques de piratage. Le site Uptostream est également concerné.

Vous avez essayé d'accéder au site Uptobox et à son service associé Uptostream hier ou aujourd'hui et n'y parvenez pas ? Vous n'êtes pas le seul. Les deux plates-formes sont totalement inaccessibles pour l'instant et pourraient bien de jamais revenir en ligne. Si vous ne le connaissez pas, Uptobox est un site permettant d'héberger et de partager des fichiers. Rien de spécial en soi, sauf qu'il est très majoritairement utilisé pour télécharger des contenus illégaux : films, séries, musiques, jeux vidéo…

C'est précisément pour cela qu'il n'est plus possible de s'y rendre. Dans un communiqué, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) annonce avoir fermé Uptobox ainsi qu'Uptostream. L'alliance en question n'est pas composée de n'importe qui : Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios LLC, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Walt Disney Studios Motion Pictures, Warner Bros… entre autres.

Les sites pirates Uptobox et Uptostream ont été fermés après une action anti-piratage de grande envergure

L'opération a été menée conjointement en France et aux Émirats Arabes Unis. Dans l'Hexagone parce que les locaux d'hébergeurs d'Uptobox s'y trouvent et que leurs serveurs y auraient été saisis. Au Moyen-Orient parce l'ACE affirme que les deux français administrateurs du site résident à Dubaï. Il n'est fait aucune mention d'une action directe à leur encontre comme une arrestation. Selon l'alliance, les deux services qu'elle a fait fermer avaient enregistré 1,5 milliard de visites en 3 ans.

Sur son compte X (Twitter), Uptobox ne semble pas s’inquiéter outre mesure. Il parle d'un “incident technique” et rassure ses utilisateurs sur le fait que leurs données sont protégées et anonymes. La plate-forme est visiblement prête à se remettre en selle malgré la situation : “Nous n’allons pas abandonner, notre équipe se démène pour résoudre cette situation au plus vite”. Quand bien même elle ne rouvrirait pas, on peut douter d'un réel impact sur le piratage. Les fermetures de sites pirates à répétition sont plutôt inefficaces.