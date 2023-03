Cette puce qui se colle à la dent pourra faire votre bilan de santé à distance

Le fabricant de puce Silicon Labs a présenté un SoC si minuscule et efficient qu’il peut être collé à une dent, faire des analyses salivaires, et les transmettre en Bluetooth.

Silicon Labs commercialise de nouveaux circuits qui s’adressent aux fabricants d’objets connectés : le microcontrôleur BB50 et la gamme de SoC xG27. Cette dernière est particulièrement intéressante, en raison de son format extrêmement petit, et de sa connectivité Bluetooth.

La puce BG27 de la famille xG27 ne mesure en effet que 2,3 x 2,6 mm. Des dimensions riquiqui qui permettent de la placer vraiment n’importe où. Le premier accessoire connecté à incorporer le SoC est un module si minuscule qu’il peut se coller sur la dent. À l'instar des toilettes connectées qui dépistent les cancers et les infections à travers l'urine et les selles, l'analyse salivaire permet d'établir un bilan de santé sur pas moins de 1000 critères.

La puce de Silicon Labs permet analysera votre salive sur mille critères

Alors que les progrès en matière de miniaturisation sont toujours plus impressionnants, les fabricants d’objets connectés font face à un nouveau problème. Les appareils étant toujours plus petits, où et comment stocker l’énergie pour leur garantir une autonomie suffisante ? Lura Health, qui fabrique ce module dentaire, affirme que « le BG27 est extraordinaire parce qu’il est suffisamment petit pour que nous puissions développer un capteur IoT plus petit qu’une dent, et sa consommation d’énergie est suffisamment faible pour que l’autonomie ne soit plus une contrainte […] Il a suffisamment de mémoire pour stocker un firmware sophistiqué, et il dispose de tous les périphériques dont nous avons besoin pour nous interfacer avec nos capteurs ».

Ce type de puce et de contrôleur devrait être de plus en plus courant dans les appareils qui équipent nos maisons connectées. C’est en effet dans la domotique et les accessoires de santé que Silicon Labs souhaite s’imposer. On peut ainsi imaginer que, très bientôt, grâce à ces puces, les professionnels pourront surveiller à distance les données vitales de leurs patients, et intervenir en cas d’urgence.

