Les écouteurs WF-1000XM5 ont fuité sur les réseaux, Sony va jouer la carte de la miniaturisation

Le site The Walkman Blog a dévoilé de nombreux détails de conception des nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active de Sony, les WF-1000XM5. La génération précédente d’earbuds est sortie il y a déjà deux ans, il est donc bien temps que la marque nipponne rafraîchisse son offre.

Selon le blog, les écouteurs intra-auriculaires WF-1000XM5 viennent d’obtenir leur certification auprès de la FCC, ce qui signifie que Sony ne devrait pas tarder à les commercialiser. Les photos dévoilées par le site font apparaître que contrairement à leur prédécesseur, les WF-1000XM4 qui arborent une finition mate, ils présentent un revêtement brillant. Il est cependant impossible de s’avancer sur le design définitif du gadget, car il ne s’agit peut-être que d’une version de préproduction ou d’un prototype.

Le design est nettement plus fin qu’auparavant. En effet, et malgré des qualités indéniables, certains utilisateurs n’apprécient que moyennement l’encombrement des WF-1000XM4. Au moment de choisir de nouveaux écouteurs, c’est un argument qui peut faire pencher la balance en faveur des AirPods d’Apple, le mètre étalon actuel en matière d’écouteurs intra-auriculaires performants et design.

Les écouteurs WF-1000XM5 de Sony seront probablement plus fins qu'auparavant

Une surface tactile sera accessible sur la surface extérieure, et le système de commande s’inspirera des LinkBuds S : il sera bel et bien présent, mais pas visible à l’œil nu. La boîte de rangement des WF-1000XM5 telle qu’elle est dévoilée est dotée d’un revêtement mat. Impossible de savoir s’il s’agit de la version définitive. Le dessous de l’étui nous apprend que les Sony WF-1000XM5 se chargeront plus rapidement. Alors que leurs devanciers bénéficient d’une charge de 140 mA h, les nouveaux écouteurs profiteront d’une charge à 230 mA h. Cela se traduira-t-il par un temps de charge 64 % plus rapide ?

Les documents de certification nous dévoilent le circuit imprimé des écouteurs, et nous apprennent que le boîtier permettra la recharge sans-fil, à travers la norme Qi. Le microcontrôleur utilisé est le même que les WF-1000XM4, mais devrait bénéficier de deux fois de mémoire flash (passant de 64 ko).

Source : The Walkman Blog