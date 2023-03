Nothing Ear 2 : design, fiche technique, on sait tout des écouteurs sans fil transparents

Nothing se prépare à dévoiler d’ici quelques jours seulement une nouvelle génération d’écouteurs sans fil transparents, mais juste avant leur sortie, on sait finalement déjà tout des Ear (2) de la société.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on savait à quoi vont ressembler les prochains Ear (2) de Nothing, ses nouveaux écouteurs sans fil transparents. Cette mise à jour mineure des appareils devrait apporter quelques changements bienvenus, sans pour autant révolutionner l’offre de l’entreprise.

Le leaker OnLeaks a ensuite entièrement dévoilé le design des écouteurs au début de l’année, et vient désormais de confirmer leur fiche technique. Comme nous l’attendions, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de nouveautés avec cette nouvelle génération.

Quelle fiche technique pour les écouteurs Ear (2) de Nothing ?

D’après les informations de OnLeaks, les Nothing Ear (2) seront toujours équipés de haut-parleurs de 11,6 mm. Les écouteurs sans fil tiendront toujours 6 heures sur une seule charge, et le boîtier offrira jusqu’à 36 heures d’autonomie au total. Si vous êtes à court, vous pouvez toujours recharger le boîtier avec un câble USB-C ou en sans-fil avec un socle Qi.

Les principaux changements de cette génération sont logiciels, puisque les Ear (2) vont offrir une annulation de bruit hybride et personnalisée (réglable en fonction des préférences de l’utilisateur). La nouvelle génération apportera également le Bluetooth Multipoint, qui lui permettra de se connecter simultanément à deux sources différentes. Enfin, les écouteurs profiteront enfin d’un égalisateur pour régler manuellement leur signature sonore.

Au niveau de l’apparence, un microphone destiné à l’annulation de bruit active qui était jusqu’à présent placé à l’arrière se trouve désormais en haut de la tige, et d’autres composants semblent également avoir changé de place à l’intérieur des écouteurs. Ils sont toujours certifiés IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Nothing présentera officiellement ses écouteurs Ear (2) le 22 mars prochain. Ce sera l’occasion pour l’entreprise de dévoiler l’élément manquant : son prix. Pour rappel, les Ear (1) avaient été lancés à 99 euros, mais leur prix était passé à 149 euros après un an. On s’attend donc à ce que les Ear (2) ne soient pas lancés à un tarif plus abordable, puisqu’ils viendraient gêner les Ear (Stick), positionnés à 119 euros.