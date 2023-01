Withings lance U-Scan, le 1er objet connecté pour analyser son urine à la maison

Withings vient de présenter le U-Scan, « le premier laboratoire connecté d’analyse d’urine non invasive à domicile ». L’appareil se place dans la cuvette des toilettes et permet de pratiquer soi-même, au quotidien, un examen de ce fluide qui reflète notre état de santé.

Withings a profité du CES 2023 pour présenter le U-Scan. Ce gadget vous permettra de vous pencher sur la composition de votre urine. Pour les ingénieurs de la compagnie, « avec ses 3000 métabolites, l’urine reflète particulièrement bien notre état de santé. Elle donne un aperçu immédiat de l’équilibre de l’organisme, et peut aider à détecter et à surveiller une grande variété de données de santé ». Une telle analyse est d’habitude faite par des professionnels. Le U-Scan se propose de vous fournir ces données quotidiennement, par l’intermédiaire des applications mobiles Cycle Sync et Nutri Balance, dans le confort et l’intimité de votre salle de bain et sans risquer de vous salir les doigts.

Le U-Scan est composé de deux pièces. La première est le lecteur, un module en forme de galet de 90 mm de diamètre sur lequel il faut envoyer votre jet. La seconde est une cartouche interchangeable intégrant des capsules servant à tester des biomarqueurs spécifiques. Chacune permet d’effectuer une centaine de tests. Des capteurs basse énergie déterminent qui est en train d’uriner, ce qui signifie que le U-Scan ne se partage pas. Il est propre à un seul et unique utilisateur.

Le U-Scan de Withings permet de surveiller votre alimentation, votre hydratation ou votre cycle menstruel

Lorsque vous vous rendrez aux toilettes pour la petite commission, visez l’appareil. Un circuit microfluidique récupère un échantillon de votre précieux fluide, l’analyse et envoie les résultats aux applications mobiles. Ces dernières qui vous offriront des conseils, des recettes et des activités en fonction de vos objectifs et de vos résultats dans les domaines de la santé reproductive, de la nutrition et de l’hydratation.

À lire — Ces toilettes analysent l’urine et les selles pour dépister les cancers, infections et autres maladies

En Europe, le U-Scan sera vendu 499,95 €. Withings proposera un système d’abonnement pour obtenir des recharges régulières, mais vous pourrez aussi racheter des cartouches Cycle Sync et Nutri Balance à l’unité. Notons que l’avenir commercial de ce produit est encore en suspens : il n’est pas encore approuvé par les autorités sanitaires européennes.

Source : Withings