Ces toilettes analysent l’urine et les selles pour dépister les cancers, infections et autres maladies

Dévoié à la mi-janvier, le Toto Wellness Toilet est un WC à la japonaise qui analyse vos selles et urine dans le but de détecter très en amont des maladies comme le cancer, les infections urinaires / intestinales, et d'autres maladies comme les calculs rénaux. Il sera disponible d'ici la fin de l'année 2021.

Présenté à la mi-janvier, le nouveau WC intelligent Toto Wellness Toilet est le premier du marché à analyser directement vos déjections pour dépister des maladies. La marque, qui a conçu ces toilettes avec l'Université de Stanford, explique que l'appareil “scanne ce qui sort de votre corps ainsi que des métriques clés pour vous fournir des recommandations de bien être découlant de la simple routine de s'assoir sur les toilettes”.

Initialement, la marque ne parlait que de “bien-être”, mais selon Europe 1 Toto a amélioré sa copie, au point que l'on entre réellement dans le domaine de la santé. Les capteurs intégrés du toilette permettent en effet de “détecter, par exemple, un début de cancer colorectal, une infection urinaire ou des problèmes rénaux”, relève Europe 1.

Toto devrait lancer ce WC intelligent d'ici la fin de l'année 2021

L'objectif est donc de détecter bien en amont des affections graves de manière à augmenter les chances de guérison. Ce WC est connecté. Il peut envoyer les données à un laboratoire et/ou médecin pour établir un diagnostic médical. En guise d'exemple, Europe 1 explique qu'un médecin pourrait directement vous contacter “si le système détecte du sang dans l’urine”. Il peut également vous conseiller de manger plus de fibres si il détecte des problèmes dans votre alimentation.

A en croire nos confrères de Europe 1, cette version améliorée du Toto Wellness Toilet est proche plus proche d'un lancement commercial qu'on ne le pensait. Initialement, la marque n'avait pas tout dévoilé du produit – et tout respirait encore le concept. Toto avait du coup annoncé une disponibilité d'ici “quelques années”. Mais dans son article publié mercredi 24 février 2021 Europe 1 affirme que l'arrivée de ce type de toilettes interviendra “en principe d'ici la fin de l'année. D'abord dans les cliniques et les Ehpad”.

Il est ainsi possible que Toto lance rapidement une déclinaison réellement médicale à destination de ces établissements, avant d'envisager une sortie grand public avec un produit sans doute un peu moins complet. On attend évidemment d'en apprendre davantage avec des infos officielles de la part de Toto dans les prochaines semaines. Ce type de produit pourrait rencontrer un certain succès du grand public sensible aux fonctionnalités santé comme l'ECG sur les montres Samsung.

La seule vraie barrière à l'achat sur ce type de produits risque néanmoins d'être son prix. En tant que toilette japonaise plus sophistiquée que les autres, on s'attend à ce que son prix soit le plus élevé de la gamme Toto. L'un des modèles actuels les plus chers, le Washlet SG, est proposé en France pour près de 4000 euros.

Source : Europe 1