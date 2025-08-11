Cette photo prise à 400 km au-dessus de la Terre va vous couper le souffle

Depuis l’orbite terrestre, un astronaute de l’ISS vient de partager un cliché qui donne le vertige. Entre les lumières des villes, les traînées d’étoiles et des satellites en mouvement, la scène semble irréelle. Pourtant, elle a été prise en une seule photo.

Les images prises depuis la Station spatiale internationale offrent souvent un point de vue spectaculaire sur notre planète. Mais certaines parviennent à dépasser le simple aspect esthétique pour raconter une histoire. C’est le cas de cette nouvelle photo capturée par Don Pettit, astronaute chevronné de la NASA, qui a déjà marqué l’histoire avec plusieurs clichés exceptionnels lors de ses précédentes missions.

Cette fois, il a choisi une technique de pose longue, alors que l’ISS file à 28 000 km/h autour de la Terre, pour révéler des détails invisibles à l’œil nu. Publiée sur X, l’image montre des courbes dorées correspondant aux lumières urbaines de la planète, des traînées blanches créées par les étoiles, et même des lignes horizontales plus fines : ce sont des satellites Starlink en orbite. Cette composition unique met en évidence à la fois la beauté du ciel et l’empreinte croissante de l’activité humaine dans l’espace.

Star trail exposure from the ISS, marked by the thick white path of the Moon, Starlink satellites flashing far right, golden city lights streaking across Earth, and arcing stars. pic.twitter.com/tPYyzBzLtz — Don Pettit (@astro_Pettit) August 5, 2025

Don Pettit immortalise un ciel mêlant étoiles lumières terrestres et satellites Starlink

Dans la partie inférieure du cliché, les lumières des villes dessinent les contours de continents plongés dans la nuit. Plus haut, les étoiles laissent de longues traînées lumineuses dues au mouvement de la station. Enfin, les lignes presque droites des satellites témoignent du nombre impressionnant d’engins artificiels en orbite basse. Rien qu’au 1er août 2025, plus de 8 000 de ces derniers appartenant à Starlink tournaient autour de la Terre, ce qui représente environ 70 % de tous les existants.

Ce type d’image est précieux pour les passionnés d’astronomie et les scientifiques. Il nous dévoile la coexistence de phénomènes naturels millénaires, comme le mouvement des étoiles, avec les effets plus récents de la conquête spatiale. Si les constellations de satellites permettent de connecter les zones les plus isolées, elles posent aussi des problèmes pour l’observation astronomique, en gênant parfois la collecte de données. Avec cette photo, Don Pettit nous rappelle que l’espace est à la fois un lieu de contemplation et un terrain d’expansion humaine toujours plus actif.