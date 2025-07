Un astronaute de l’ISS immortalise un éclair depuis l’espace, la photo est impressionnante

La station spatiale internationale (ISS) est composée d’astronautes doués en photographie qui partagent, grâce à leurs clichés, des perspectives incroyables de la Terre. Cette fois-ci, un éclair a été immortalisé depuis l’espace et il pourrait bien faire avancer la science.

Corps célestes invisibles depuis la Terre, spectacles vus depuis l’espace… Ces derniers temps, les astronautes de l’ISS partagent des clichés plus exceptionnels les uns que les autres. Et au-delà de leur beauté, les phénomènes immortalisés sont des sources inépuisables de données pour mieux les comprendre. Par exemple, au début du mois de juillet, une astronaute a capturé un phénomène rare et encore mystérieux depuis l’espace : un sprite, un événement lumineux transitoire (TLE) se déclenchant avec l’intensité électrique des orages.

Cette fois-ci ce n’est pas au-dessus du Mexique et des États-Unis qu’un cliché incroyable a été pris. L’équipage a réussi à immortaliser le 15 juin dernier la foudre frappant et illuminant les nuages au-dessus de Singapour, alors que la station était en orbite à 417 kilomètres au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Les astronautes de l’ISS capture un éclair depuis l’espace

Alors que l’ISS survolait Singapour à 3 h 18, heure locale, un astronaute a photographié le phénomène impressionnant observé par l’équipage : un orage électrique dont les éclairs traversaient la couverture nuageuse de la zone. Et le cliché est incroyable : l’éclair est presque sphérique sur l’image. Selon la NASA, cela serait dû à la foudre frappant les nuages au-dessus de la zone urbaine. Ce type d’images est permis grâce à la position privilégiée de l’ISS en orbite terrestre basse, qui offre un point de vue unique pour observer des phénomènes météorologiques à grande échelle, mais également des événements terrestres, comme les incendies de forêt, les volcans ou les chutes de neige, rappelle Space.com.

Mais surtout, ces clichés impressionnants, au-delà de leur esthétique certaine, permettent aux scientifiques de mieux comprendre la complexité des phénomènes météorologiques et de l’atmosphère. Et la région de Singapour est un point névralgique pour leur étude, puisqu’elle connaît une forte activité orageuse. Or observer la foudre depuis l’espace leur permet d’obtenir des données cruciales, complémentaires à celles fournies par les satellites météorologiques en orbite autour de la planète. Ce jeu de données supplémentaire pourrait permettre aux experts de développer avec plus de précision des cadres de modélisation et de prévision. On attend désormais de découvrir le prochain cliché réalisé par ces astronautes passionnés de photographie, qui pourraient bien aider à résoudre les mystères de l’atmosphère.