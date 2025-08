Vous utilisez Word ou Outlook ? Mettez vite à jour Office pour continuer à utiliser ces fonctions presque indispensables

Une annonce importante de Microsoft pourrait bientôt vous compliquer la vie si vous utilisez Word ou Outlook. Plusieurs fonctions risquent de disparaître dès 2026.

Les applications bureautiques font partie des logiciels les plus utilisés au quotidien, à la maison comme au travail. Dans ce contexte, une modification de Microsoft Office peut rapidement impacter des millions de personnes. C’est justement ce qui va se produire prochainement si vous utilisez certaines fonctions vocales comme la lecture à voix haute ou la dictée dans Word, Outlook ou PowerPoint.

Microsoft vient d’annoncer que plusieurs fonctions dépendant du système “Office Intelligent Services” cesseront de fonctionner début 2026 si la suite n’est pas mise à jour. Cela concerne notamment les options Lire à voix haute, Transcrire et Dicter, utilisées pour faciliter la prise de notes, la lecture de documents ou l’envoi de courriels dictés à l’oral. Pour continuer à les utiliser, il faudra passer à la version 16.0.18827.20202 ou une version ultérieure. Ce changement accompagne la fin de support d’Office 2016 et 2019, annoncée pour octobre 2025. À partir de cette date, ces anciennes versions ne recevront plus aucune mise à jour, y compris sur Windows 11, rendant leur compatibilité de plus en plus limitée.

La dictée, la transcription et la lecture à voix haute seront bloquées si Office n’est pas à jour

Cette décision fait suite à une modification du service en ligne qui alimente ces fonctionnalités. Microsoft explique que le “backend” est en cours de mise à jour pour garantir de meilleures performances. Comme il s’agit d’un changement majeur, les anciennes versions d’Office ne pourront plus accéder à ces services. Concrètement, les utilisateurs verront ces fonctions désactivées si aucune mise à jour n’a été effectuée avant janvier 2026. Microsoft recommande donc aux administrateurs et aux utilisateurs réguliers de vérifier dès maintenant la version installée.

Les personnes concernées ont encore quelques mois pour agir. Cette échéance vise surtout les organisations et les entreprises qui utilisent ces outils à grande échelle. Pour les utilisateurs individuels, une simple mise à jour automatique peut suffire à régler le problème. En revanche, ceux qui utilisent une version ancienne ou non prise en charge devront prévoir une mise à jour manuelle.

Pour vérifier votre version d’Office, ouvrez Word ou Outlook, cliquez sur Fichier > Compte > À propos de Word. La version exacte s’affiche en haut. Pour mettre à jour, sélectionnez Options de mise à jour > Mettre à jour maintenant. Si cette dernière n’apparaît pas, il faudra télécharger manuellement la dernière version via le site officiel de Microsoft.