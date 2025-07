Chrome s’attaque enfin aux notifications les plus agaçantes avec cette nouvelle fonction

Google prépare une nouveauté qui devrait soulager de nombreux utilisateurs de Chrome. Certains sites trop envahissants pourraient perdre automatiquement le droit de vous envoyer des alertes. Voici comment le navigateur compte faire le tri.

Les notifications des sites web sont devenues un vrai problème pour beaucoup d’internautes. Trop de pages demandent à en envoyer, souvent sans raison valable. Et même lorsque l’utilisateur accepte, il peut vite se retrouver submergé par des messages publicitaires, des alertes inutiles ou des sollicitations répétées, au point de ne plus rien vouloir recevoir du tout.

Pour éviter cette saturation, Google expérimente une nouvelle fonction dans la version de test de Chrome. L’idée est simple : retirer automatiquement l’autorisation d’envoyer des notifications aux sites trop bruyants, surtout si l’utilisateur n’interagit jamais avec eux. Concrètement, si un site envoie beaucoup de messages sans que vous cliquiez dessus ou que vous le consultiez régulièrement, le navigageur pourra couper l’autorisation de son propre chef.

Chrome révoque automatiquement les notifications des sites peu consultés et trop insistants

La fonctionnalité, baptisée « Disruptive Notification Revocation » (révocation des notifications perturbatrices), est intégrée au « Safety Hub » (centre de sécurité) de Chrome. Elle repose sur deux critères : un volume élevé de notifications et un faible taux d’interaction avec le site. Contrairement aux anciens systèmes qui utilisaient des listes noires ou des alertes manuelles, ce système prend des décisions dynamiques, selon le comportement réel des utilisateurs. D’après Windows Report, cette option est déjà testée sur Android, Windows, macOS, Linux et ChromeOS.

Deux niveaux sont disponibles : un mode « Revoke All » (révoquer tout) pour bloquer agressivement les sites jugés abusifs, et un mode « Moderate » (modéré) pour une approche plus souple. Cette nouvelle stratégie vient compléter les outils déjà en place, comme l’interface silencieuse ou les rappels de permissions inutilisées. Pour les éditeurs, cela impose de nouveaux standards : bombarder l’utilisateur de notifications sans interaction réelle pourrait désormais leur coûter cher. Une démarche qui semble renforcer la protection de l’utilisateur… à l’opposé d’un autre changement récent.

Dans le même temps, Chrome s’apprête à analyser automatiquement la configuration de votre PC à chaque démarrage. Selon Google, cela permettrait de vérifier la compatibilité avec Windows 11. Mais pour de nombreux utilisateurs, cette collecte automatique ressemble davantage à une surveillance qu’à une aide. Difficile alors de ne pas voir un certain contraste avec les efforts déployés pour limiter les abus côté notifications.