Cette nouvelle fonction de Chrome sur Android rend la lecture des pages web encore plus pratique

Google enrichit son navigateur Chrome pour Android avec une nouvelle fonction qui simplifie l'accès au contenu en ligne. Ce changement apporte davantage de flexibilité aux utilisateurs lors de la consultation de pages web.

Google vient de lancer Chrome 130 en version stable, et cette dernière apporte des améliorations en matière de sécurité et de navigation. Cette mise à jour fait suite à Chrome 129 et corrige 17 failles de sécurité, et renforce ainsi la protection des utilisateurs. Disponible sur Windows, Mac, Linux et Android, elle propose également de nouvelles options destinées à améliorer la navigation au quotidien.

Parmi les nouveautés de cette version, une fonction attire particulièrement l’attention : la possibilité de continuer à écouter le contenu d’une page web même après avoir quitté Chrome ou éteint l’écran. Cela permet aux utilisateurs de profiter du contenu audio sans être contraints de rester sur l'application, leur offrant ainsi une plus grande liberté lors de l'utilisation de leur smartphone.

La fonction “Écouter cette page” de Chrome 130 sur Android permet désormais la lecture en arrière-plan

Auparavant, la lecture audio des pages web via la fonction “Écouter cette page” s’arrêtait si l’utilisateur quittait le navigateur. Avec cette dernière mise à jour, Chrome pour Android version 130 permet de maintenir la lecture en arrière-plan. L'audio continue ainsi à jouer même lorsque vous passez à une autre application ou verrouillez votre écran. La gestion de la lecture se fait directement depuis le panneau de notification, offrant des commandes pour avancer ou reculer de 10 secondes, ainsi qu’un aperçu du titre de la page en cours de lecture.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de la lancer depuis le menu à trois points de Chrome et de sélectionner “Écouter cette page” après que cette dernière ait été chargée. Les utilisateurs peuvent aussi ajouter un raccourci pour y accéder plus rapidement, en configurant la barre d’outils dans les paramètres du navigateur. Outre la lecture en arrière-plan, l’option permet d’ajuster la vitesse de lecture et de choisir parmi plusieurs voix. Cette nouveauté qui simplifie l'accès au contenu sur le web pour tous, y compris pour les personnes malvoyantes ou ayant des difficultés de lecture.