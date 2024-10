Google Photos : fini de perdre vos photos, voici comment sauvegarder automatiquement vos dossiers dès maintenant

Google Photos enrichit ses fonctionnalités avec une option de sauvegarde automatique pour les dossiers de votre ordinateur. Cette nouveauté permet de synchroniser facilement vos images et vidéos, sans avoir à installer d’application supplémentaire.

Autrefois simple outil de stockage et d'organisation, Google Photos s'est transformé en une véritable plateforme de retouche et de gestion de contenu multimédia. Récemment, l’application a intégré des améliorations comme la retouche de photos HDR sans perte de qualité grâce à l’intelligence artificielle, ainsi qu’un lecteur vidéo modernisé avec de nouvelles commandes simplifiées. Aujourd'hui, Google va plus loin en introduisant une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde sur le web, qui permet d’enregistrer automatiquement les dossiers de votre ordinateur de votre choix directement sur la plateforme.

Désormais, Google Photos sur le web propose une nouvelle option : la sauvegarde automatique des dossiers depuis un ordinateur. Lorsqu'un utilisateur s'y rend, il peut maintenant sélectionner les dossiers de son choix à sauvegarder automatiquement. Cette fonctionnalité simplifie le processus pour ceux qui préfèrent ne pas installer de logiciels supplémentaires.

Google Photos facilite la sauvegarde des images directement depuis le web

Pour activer cette option, il suffit de cliquer sur le bouton “Importer” dans la barre d’applications de Google Photos en haut à droite, et de sélectionner “Sauvegarder des dossiers”. Vous pouvez alors parcourir les dossiers de votre ordinateur et donner l’autorisation à l’application de sauvegarder le contenu sélectionné. Les utilisateurs ont également la possibilité de revenir sur cette interface pour ajouter de nouveaux dossiers ou supprimer ceux qui sont déjà synchronisés.

Cette fonctionnalité reste cependant différente de celle de l'application Google Drive pour ordinateur, qui fonctionne en arrière-plan pour une synchronisation continue. Avec Google Photos, il est nécessaire de se connecter régulièrement au site pour que les nouvelles images et vidéos soient détectées et transférées. Mais pour les utilisateurs qui cherchent une solution simple et sans installation, cette nouveauté représente une alternative intéressante. De plus, l’application s'apprête à revoir son onglet “Souvenirs”, avec une possible transformation en “Timeline”, une fonctionnalité plus axée sur une visualisation chronologique des photos. Ce remaniement promet de simplifier encore davantage la navigation dans ce gestionnaire de médias en ligne.