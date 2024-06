Plus besoin de lire les pages Web, Chrome sur Android va le faire pour vous

Si vous avez absolument besoin de lire cet article maintenant, mais que vous devez aussi faire autre chose de très urgent en même temps, Chrome sur Android a une solution.

À l'instar de ses concurrents, le navigateur Chrome sur Android se met régulièrement à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Parfois, elles sont spécifiques comme la possibilité de choisir son gestionnaire de mots de passe par défaut. Et parfois, il s'agit de d'intégrer quelque chose qui existe déjà sur la version Web du programme. C'est le cas avec celle qui nous intéresse ici. Testée plus tôt dans l'année, elle est en cours de déploiement.

La nouveauté est très utile en terme d'accessibilité, mais servira au final à n'importe qui, surtout si vous êtes du genre à faire plusieurs choses à la fois : la lecture d'une page Web à voix haute par Chrome. Une fonctionnalité parfaite pour qui veut lire un article tout en préparant le repas par exemple.

Chrome sur Android va lire les pages Web à votre place

L'option est accessible en appuyant sur les 3 points verticaux en haut à droite de l'application Chrome puis “Écouter cette page“, entre “Traduire” et “Ajouter à l'écran d'accueil”. Une fois activée, un mini-lecteur apparaît au bas de l'écran, le même que vous voyez quand vous lisez un contenu audio depuis le navigateur de Google. Il permet donc de mettre la lecture en pause, modifier sa vitesse et reculer ou avancer de 10 secondes.

Via le menu qui s'ouvre en touchant les 3 points horizontaux en bas à droite du lecteur, il est possible d'activer “Surlignage et défilement automatique du texte“, qui met en évidence la partie en train d'être lue, et de changer de voix. La fonctionnalité prend en charge plusieurs langues dont le français.

Vous pouvez minimiser le lecteur et continuer à naviguer sur le Web, mais notez qu'il se coupe si vous quittez Chrome. L'application garde toutefois en mémoire là où vous en étiez pour reprendre une fois que vous l'ouvrez à nouveau. On ne sait pas encore si Google permettra la lecture en arrière-plan, ce qui serait un ajout très appréciable.

Source : Android Police