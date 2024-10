Google Chrome passe à la version 130 et nous offre des améliorations pour la sécurité et une navigation plus fluide

Google vient de lancer Chrome 130 en version stable. Cette nouvelle mise à jour apporte des améliorations notables en matière de sécurité et de développement web. Voici tout ce qui change.

Google continue de perfectionner son navigateur avec la sortie de Chrome 130 en version stable. Cette mise à jour fait suite à Chrome 129 et est déjà disponible pour les utilisateurs de Windows, Mac et Linux, avec un lancement progressif sur Android. Cette dernière apporte une série de corrections de sécurité ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs et les utilisateurs du web.

L'une des principales nouveautés de Chrome 130 est la correction de 17 failles de sécurité. Parmi celles-ci, une vulnérabilité critique, identifiée sous le nom CVE-2024-9954, a été corrigée. Ce problème était lié à un bug appelé “use-after-free” dans le composant d'intelligence artificielle du navigateur. Ce type de bug survient lorsqu'un programme tente d'utiliser de la mémoire après l'avoir libérée, ce qui peut provoquer des comportements imprévisibles, notamment des failles de sécurité exploitables.

Cette vulnérabilité, considérée comme très dangereuse, aurait pu permettre à des attaquants d’exécuter du code malveillant sur l’ordinateur des utilisateurs. Le chercheur ayant découvert cette faille a reçu 36 000 $ (environ 34 000 €) pour sa contribution, dans le cadre du programme de récompense de Google pour la chasse aux bugs.

Chrome 130 améliore la sécurité et facilite la création de sites web modernes

Chrome 130 intègre également des améliorations pour les utilisateurs. Parmi elles, la gestion du mode image dans image est optimisée, permettant de visionner des vidéos tout en naviguant sur d'autres pages. De plus, pour les amateurs de graphismes avancés, le navigateur prend désormais en charge le “dual-source blending” dans WebGPU, une fonctionnalité qui améliore les performances graphiques dans les applications web. Les utilisateurs d'Android bénéficieront eux aussi de ces nouveautés dès le déploiement complet de cette version.

En plus de renforcer la sécurité, Chrome 130 introduit des nouveautés intéressantes pour les développeurs. Par exemple, de nouvelles balises CSS sont disponibles, comme la fonctionnalité de “requêtes de conteneur” améliorée et le support du “CSS nesting”, permettant une meilleure gestion des mises en page des sites web. Ces outils offrent aux pros plus de flexibilité pour concevoir des sites modernes et interactifs.

