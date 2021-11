Cette moto volante futuriste à 586 000 euros peut voler à 100 km/h pendant 40 minutes

Une moto volante en développement depuis 2017 a récemment effectué un vol d'essai public, et le premier test a été concluant. Conçue et construite par la société japonaise A.L.I. Technologies, elle arrivera en 2022.

Si vous êtes un amateur de films de science-fiction, vous avez déjà probablement vu des motos volantes qui se déplacent dans les airs plutôt que sur les routes. Ceci est désormais possible avec le nouveau véhicule venu du futur conçu par Ali Tech, un fabricant japonais de drones financé par Mitsubishi. Baptisé XTurismo Limited Edition, l'hoverbike se veut la nouvelle « icône de la mobilité aérienne », avec une peinture noire et rouge saisissante et une panoplie d’hélices.

Dans une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction, l'hoverbike a été présenté lors d'une démonstration sur un circuit de course près de Tokyo. On peut notamment la voir décoller et faire quelques virages à 180 degrés près du sol, mais cet essai est loin de montrer tout ce dont la moto est capable.

Quelles caractéristiques techniques pour la moto volante de Ali Tech ?

La moto volante est alimentée par quatre moteurs électriques et un moteur à combustion interne fonctionnant à l'essence. Elle peut décoller et naviguer dans les airs grâce à un total de 6 hélices, dont deux grandes à l’avant et à l’arrière et quatre plus petites de chaque côté. En termes de dimensions, elle s'étend sur 3,7 mètres de long, 2,4 mètres de large et 1,5 mètre de haut pour environ 300 kg. Comme c’est aussi le cas avec les autres motos volantes du même type, l’engin est limité à une seule place assise.

Selon Ali Tech, l’hoverbike serait en mesure de voler pendant 40 minutes à une vitesse maximale de 100 km/h. Il pourrait décoller jusqu’à 2 mètres de hauteur en seulement 3 secondes avec un conducteur pesant jusqu’à 100 kg.

Pour l’instant, Ali Tech prévoit de commercialiser 200 exemplaires du véhicule dès l’année prochaine à un prix unitaire de 586 000 euros. C’est donc un peu plus cher que la moto volante Lazareth 496 affichée à 496 000 euros ou que la « The Speeder » de Jetpack Aviation qui sera disponible en 2023 pour 381 000 dollars.