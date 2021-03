Cette fausse mise à jour Android cache un dangereux malware, ne l’installez pas !

Les chercheurs en sécurité informatique de Zimperium ont découvert un nouveau malware particulièrement dangereux. Le maliciel en question se cache dans une appli baptisée “Mise à jour système”. Une fois installé sur un smartphone, le logiciel malveillant est capable d'en prendre le contrôle pour voler un maximum de données.

Décidément, une cybermenace vient en chasser une autre. Après les 204 applications “fleecewares” repérées sur le Play Store et l'App Store, ou encore ce malware ultra dangereux détecté sur WhatsApp, voilà qu'un nouveau danger plane sur les utilisateurs Android. En effet, les chercheurs en sécurité informatique de chez Zimperium ont découvert l'existence d'un malware dans une application baptisée “System Update”, ou “Mise à jour système” en français.

Cette appli, introuvable sur le Play Store, peut être installée via un fichier APK. Une fois installé sur le smartphone de la victime, le malware est en mesure d'en prendre le contrôle, l'objectif étant de voler un maximum de données enregistrées sur l'appareil. Pour ce faire, le maliciel communique avec le serveur Firebase (la plateforme mobile de Google) des opérateurs.

À lire également : Android – Google corrige 38 failles de sécurité en mars 2021

Un malware ultra sophistiqué

Ce logiciel espion peut ensuite voler les messages, la liste des contacts, les détails de l'appareil, ou encore l'historique de navigation. Le maliciel peut même enregistrer les appels et capter des sons en activant le micro du smartphone. Cerise sur le gâteau, ce malware peut également déclencher l'appli photo à distance et prendre des clichés à l'insu de l'utilisateur. Plus dangereux encore, le maliciel peut récupérer les données copiées-collées dans le presse papier de votre smartphone (qui peut potentiellement contenir des mots de passe par exemple).

“Il s'agit de l'un des malwares les plus sophistiqués que nous ayons vus. Je pense que beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés à la création de cette application. Nous pensons qu'il existe d'autres applications de ce type, et nous faisons tout notre possible pour les trouver dès que possible”, assure Shridar Mittal, PDG de Zimperium.

Ce malware fait partie de la famille des RAT, pour Remote Administration Tool. Ces malwares permettent aux hackers de prendre à distance le contrôle d'un smartphone. Un malware RAT était d'ailleurs proposé à la vente sur le dark web en début janvier 2021. “Nous commençons à voir un nombre croissant de RAT sur les appareils mobiles. Et le niveau de sophistication semble augmenter…”, s'inquiète Shirdar Mittal. Pour éviter ce genre de mésaventures, il convient d'éviter de télécharger des applications qui ne proviennent pas directement du Play Store.

Source : TechCrunch