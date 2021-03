Play Store, App Store : ces 204 applications Android et iOS sont des arnaques

Le Play Store et l'App Store sont envahis d'applications frauduleuses cherchant à arnaquer les utilisateurs Android et iOS. Après enquête, Avast a en effet découvert la présence de 204 applications dites “fleeceware” sur les deux boutiques. Ces applis sont uniquement conçues pour siphonner le compte bancaire des utilisateurs via des abonnements facturés au prix fort.

Un nouveau rapport d'Avast met en garde les utilisateurs Android et iOS contre les fleecewares. Un fleeceware est une application destinée à abonner ses victimes à des services payants. “Ces applications proposent d'abord aux utilisateur de tester un service gratuit” explique Avast dans son enquête.

Bien souvent, les fonctionnalités proposées sont déjà offertes par des services gratuits et légitimes. Les pirates comptent sur la crédulité des internautes. “Ces applications n'ont généralement pas de véritable fonctionnalité” abonde la firme de sécurité informatique.

La liste des applications Android et iOS à désinstaller d'urgence de votre smartphone

Une fois la période d'essai terminée, l'application va vous facturer des sommes colossales via la carte de crédit encodée dans votre compte sur le Play Store ou sur l'App Store. Ces abonnements “peuvent parfois atteindre les 3 432 $ par an”, met en garde Avast. Evidemment, les pirates tablent sur la distraction des utilisateurs qui oublient de résilier un service avant la fin de la période d'essai.

Comme on a pu le voir avec les fleecewares repérés par Sophos, il est possible que les applications en profitent pour collecter les données personnelles de leurs victimes. Avast fournit une liste d'applications considérées comme des arnaques. Les 204 applis ne sont pas répertoriées. On imagine que les quelques applis restantes ont été bannies des boutiques. Voici la liste des applications Android et iOS épinglées comme des fleecewares par Avast

Piano Free – Keyboard with Magic Tiles Music Games

edjing Mix – Free Music DJ app

Real Guitar Free – Chords, Tabs & Simulator Games

Fancy Slime

FortuneScope: live palm reader and fortune teller

ToonMe – Cartoon yourself photo editor

Guitar – play music games, pro tabs and chords!

Drums: real drum set music games to play and learn

Drum Set Music Games & Drums Kit Simulator

Drum Pads – Beat Maker Go

Piano – Play & Learn Music

Beat Maker Pro – music maker drum pad

Magic Face:face aging, young camera, fantastic app

ToonApp: AI Cartoon Photo Editor, Cartoon Yourself

Palm Secret – Palm Reader, Cartoon Photo, Fun

Palmistry

Daily horoscope, palmistry, numerology – Astroline

Insta Story Art Maker for Instagram – StoryChic

FX Master

Karaoke – Sing Songs!

Relax – Daily Palmistry, future baby, palm Scanner

Life Advisor: Baby predict, Palm Reader&Face aging

QR & Barcode Scanner

Palm reader – horoscope, palmistry and divinations

Palmistry: Predict Future by Palm Reading

Nebula: Horoscope & Astrology

Life Palmistry – AI Palm&Gender&Prediction

Miami Rope Hero -Light Speed Frog Black Ninja Hole

Motorbike Games 2020 – New Bike Racing Game

Sticky Slime – ASMR Slime Simulator

TeasEar – ASMR Meditation & Slime Simulator Games

Realistic ASMR Slime Simulator

Slime Simulator – Super ASMR Game

BeSticky – Sticker Maker for WhatsApp

DJ it! – Music Mixer

Jambl: Beat Maker & Dj Music Creator

Loop Maker Pro – Music Maker

Piano – music games to play & learn songs for free

Guitar Tuner Pro – Tune your Guitar, Bass, Ukulele

Guitar Play – Games & Songs

Famio: Connect With Family

AiScan: All QR Code, Scanner & Barcode Reader

PDF Document Scanner

Photo Editor Pro – Kooky

Palmistry — a Quick Chinese Palm Reading Guide

SeekMe – Palm Scan Cartoon Camera Baby Prediction

My Palmistry & Astrology: Face Aging & Palm Reader

Jelly: Slimes & ASMR, antistress simulation games

Sticky Slime – Fancy Slime Simulator ASMR

Horoscope 2019 and Palmistry – Everyday Prediction

Slimes satisfy asmr. Make diy. Slime maker

Plant Lens – Plant & Flower Identification

Light Presets

FortuneScan – Predict Future by Palm Reading

Eon – Astrology and Daily Horoscope

Fortunescan – Palmistry, Palm Reader & Horoscope

Stellium Daily Horoscope

PalmistryHD – Palm Reading & Daily Horoscope

Palm Expert – Palmistry, Horoscope & Tarot Reading

Soular

Astrology & Palm Master

Facetory: Face Yoga & Facial Exercises

Blossom – Plant Identification app

Music Zen – Relaxing Sounds

PDF Document Reader

🍑DayStress Relief: Relaxation & Antistress app

Tarot Numerology: card reading

Astrospot: horoscope matches, daily predictions

Perfect Slime Simulator – ASMR & Satisfying game

Face Scan: Horoscope & Astrology

Pour maximiser les résultats de leurs applications, les pirates n'hésitent pas à cibler les enfants. “La stratégie consiste à cibler un public plus jeune à travers des thèmes ludiques et des publicités accrocheuses sur les réseaux sociaux avec des promesses d'installation gratuite ou de téléchargement gratuit” explique Avast. Avant que les parents ne se rendent compte que leur carte de crédit est débitée tous les mois, les fleecewares ont déjà pu s'emparer d'importantes sommes. Comme toujours, on vous conseillera d'éviter les applications dont le développeur est inconnu. Avant d'installer une appli, on vous invite aussi à consulter la section commentaires de l'App Store et du Play Store.

Source : Avast