La viande imprimée en 3D arrive dans nos assiettes, mais est-elle vraiment aussi savoureuse ?

L’impression 3D, qui révolutionne déjà des domaines comme la médecine ou l’automobile, s’invite désormais dans le secteur alimentaire. Les steaks végétaux imprimés en 3D sont prêts à débarquer, promettant une alternative innovante mais laissant des doutes sur leur goût.

Longtemps réservée aux domaines technologiques, l’impression 3D a fait des avancées impressionnantes. Utilisée pour créer des cerveaux artificiels, révolutionner les batteries des voitures électriques ou encore produire des prothèses médicales, cette technologie continue de bouleverser beaucoup de domaines. Désormais, des entreprises tentent de reproduire des aliments comme la viande en l’utilisant, avec l’espoir de proposer des alternatives plus durables et plus éthiques à la viande animale.

En Europe, des restaurants proposent déjà de la viande imprimée en 3D. Par exemple, la start-up israélienne Redefined Meat a lancé sa gamme de viandes végétales imprimées dans des établissements à Londres, Berlin et Amsterdam. Steakholder Foods, une autre entreprise israélienne, pousse cette idée plus loin en créant des produits de viande et de poisson entièrement végétaux grâce à des imprimantes 3D de haute précision. Ils espèrent ainsi démocratiser cette nouvelle méthode de production et convaincre le public grâce à des textures et des apparences proches de la viande traditionnelle.

L’impression 3D alimentaire tente de séduire les gourmets avec des plats innovants

Steakholder Foods se spécialise dans la création de viandes végétales aux structures complexes, en exploitant des imprimantes conçues pour produire des steaks marbrés et des filets de poisson. Bien que l’impression 3D offre des possibilités intéressantes en termes de texture, les premiers tests montrent des résultats mitigés. Malgré des saveurs qui évoquent vaguement le goût du bœuf ou du poisson, les plats manquent souvent de profondeur et de consistance, deux éléments pourtant essentiels.

Malgré tout, certains pensent que ces innovations aideront l’industrie des protéines alternatives à attirer de nouveaux consommateurs. Cependant, la saveur reste un défi de taille, car même si ces produits végétaux sont techniquement impressionnants, ils peinent à recréer l’expérience sensorielle qui fait le succès des viandes traditionnelles. Steakholder Foods continue d’affiner ses produits pour combiner les avancées technologiques avec le plaisir gustatif. Reste à voir si ces nouvelles viandes imprimées en 3D sauront conquérir les papilles des amateurs de bonne cuisine.

Source : Wired