Cette IA unique au monde va prédire la météo du Soleil pour mieux protéger la Terre

La NASA et IBM se sont associés pour développer une intelligence artificielle capable de prédire la météo solaire. L'arrivée d'un tel outil est une avancée importante qui permettra de mieux se préparer sur Terre.

De notre point de vue, le Soleil permet surtout de bronzer, profiter d'un pique-nique en plein air ou simplement nous réchauffer. Mais si l'on se rapproche de l'astre, on se rend compte qu'il est loin d'être la boule de feu tranquille que l'on imagine. Les astronomes y enregistrent des phénomènes violents aux conséquences bien visibles chez nous : des éruptions et des tempêtes solaires auxquelles nous sommes très mal préparés.

C'est pourquoi il est important de les prévoir avec un maximum de précision. Pour y parvenir, la NASA et IBM ont développé une intelligence artificielle unique en son genre. Appelée Surya, le mot sanscrit pour Soleil, elle a été entraînée sur 9 ans de données recueillies par le vaisseau Observatoire de la dynamique solaire de la NASA. Ce dernier tourne en orbite autour de la Terre à une hauteur de 35 800 kilomètres et observe le Soleil depuis plus de 15 ans. Il possède donc une base de données exceptionnelle sur le sujet.

Une IA va prédire le comportement du Soleil pour mieux anticiper ses conséquences

Juan Bernabe-Moreno, directeur d'IBM Research Europe, Royaume-Uni et Irlande, résume l'outil ainsi : “Considérez cela comme une prévision météorologique pour l'espace. Tout comme nous nous préparons aux événements météorologiques dangereux, nous devons faire de même pour les tempêtes solaires. Surya nous offre une capacité d'anticipation sans précédent et constitue […] une étape cruciale pour protéger notre civilisation technologique de l'étoile qui nous soutient“.

Les premiers tests effectués avec Surya sont encourageants. “Les chercheurs ont rapporté une amélioration de 16 % de la précision de la classification des éruptions solaires, ce qui représente une amélioration très substantielle par rapport aux méthodes précédentes“, lit-on dans le communiqué d'IBM. Surya peut également prédire les éruptions solaires “en fournissant une image haute résolution de l'endroit où l'éruption devrait se produire jusqu'à deux heures à l'avance“.

Une éruption solaire invisible à l’œil nu peut gravement affecter la Terre

Rappelons que les éruptions et autres tempêtes solaires peuvent perturber les systèmes radio, ce qui affecte entre autres les avions et les bateaux. Ces événements sont en plus souvent accompagnés de ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Des gaz chauds qui influent sur le champ magnétique de la Terre et déclenchent au final des orages magnétiques. Ils peuvent faire sortir des satellites de leur orbite et les endommager, ou encore provoquer des pannes d'électricité et des GPS. Sans parler des risques pour les astronautes en mission dans l'espace.

Tout cela a également un coût très élevé. Citée par IBM, la compagnie d'assurances Lloyds estime ainsi que les perturbations entraînées par ces phénomènes peuvent représenter une perte de deux mille milliards d'euros sur 5 ans. Quant aux dommages causée par une seule tempête solaire, ils coûteraient aux alentours de 14,6 milliards d'euros. Vu les sommes, on comprend pourquoi il est aussi important de tout faire pour limiter la casse.