Cette éruption solaire a déclenché un blackout radio dans le Pacifique, regardez en vidéo les images de cet événement rare

Le Soleil s’est montré particulièrement actif ce week-end. Une éruption solaire de forte intensité a éclaté dimanche, entraînant des perturbations radio dans certaines régions du Pacifique. Si aucun impact majeur n’est attendu pour la Terre, les scientifiques restent en alerte face à d’éventuelles nouvelles tempêtes solaires.

Les éruptions solaires sont des phénomènes impressionnants qui projettent une énorme quantité d’énergie et de rayonnements dans l’espace. Lorsqu’elles sont dirigées vers la Terre, elles peuvent perturber les communications, les réseaux électriques et même déclencher des aurores boréales visibles à des latitudes inhabituelles. Ce dimanche 24 février, une nouvelle éruption de forte intensité a été détectée, entraînant un blackout radio temporaire dans certaines régions du Pacifique.

L’éruption, classée X2.0, provient d’une tache solaire nommée AR 4001, située sur la partie nord-ouest du Soleil. Ce type d’éruption appartient à la catégorie X, la plus puissante sur l’échelle des éruptions solaires. Cette classification suit une hiérarchie où les classes B, C, M et X indiquent une intensité croissante, chaque niveau étant 10 fois plus puissant que le précédent. Le chiffre qui suit la lettre (ici 2.0) précise la force relative de l’éruption au sein de sa classe. Une X2.0 est donc deux fois plus forte qu’une X1.0, et 10 fois plus puissante qu’une classe M.

L’éruption solaire X2.0 du 24 février provoque des pannes radio dans le Pacifique

Bien que cette éruption ait été impressionnante, ses effets restent limités. Son principal impact a été un blackout radio de niveau R3 selon l’échelle de la NOAA, entraînant des interruptions de communication sur les ondes courtes. Cependant, aucune éjection de masse coronale (CME) ne s’est dirigée vers la Terre, ce qui réduit considérablement les risques de perturbations supplémentaires. À titre de comparaison, en mai 2024, une tempête géomagnétique de niveau G4 avait frappé notre planète. Celle-ci, causée par une CME de grande ampleur, avait été la plus sévère depuis 20 ans et menaçait d’endommager plusieurs infrastructures électriques et de communication.

Même si cet événement n’aura pas de conséquences majeures, les scientifiques continuent de surveiller de près l’activité solaire. D’autres éruptions pourraient survenir dans les prochains jours, avec un risque faible mais existant de nouvelles perturbations. À mesure que le Soleil approche du pic de son cycle d’activité, prévu en 2025, ce type de phénomène pourrait devenir plus fréquent. Si les éruptions de classe X attirent l’attention, c’est bien les tempêtes géomagnétiques associées aux éjections de masse coronale qui représentent la plus grande menace pour nos infrastructures. Toutefois, ces événements ont aussi un effet plus spectaculaire : ils peuvent intensifier les aurores boréales, les rendant visibles bien plus au sud que d’habitude.