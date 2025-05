Cette vidéo montre une incroyable explosion du Soleil longue de plus d’un million de kilomètres

Une vidéo rare montre une éruption solaire d’une ampleur exceptionnelle survenue dans la nuit du 12 au 13 mai. Le filament de plasma s’élève sur près d’un million de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Un spectacle impressionnant que l’on a eu la chance de pouvoir capturer en direct.

Le Soleil produit régulièrement des manifestations d’une puissance extrême. Parmi elles, certaines éruptions peuvent projeter de vastes quantités de matière dans l’espace. Invisibles depuis la Terre, ces événements sont observés en continu grâce à des satellites spécialisés. Leur ampleur et leur complexité fascinent les scientifiques comme les amateurs d’astronomie. Les images fournies par les agences spatiales permettent de visualiser avec précision ces phénomènes habituellement inaccessibles.

Dans la nuit du 12 au 13 mai 2025, les instruments de la NASA ont capté une éruption particulièrement spectaculaire. Le filament observé s’est élevé sur près d’un million de kilomètres, soit plus de deux fois la distance entre la Terre et la Lune. Suspendue par des champs magnétiques à la surface de notre étoile, cette structure a fini par se déstabiliser avant d’être violemment projetée à travers l’hémisphère nord de cette dernière. Les images en boucle de ce moment ont rapidement été partagées en ligne par des spécialistes et passionnés.

Le Soleil projette une immense vague de matière longue d’un million de kilomètres

Le filament est une bande de plasma plus froide et plus dense que l’environnement solaire, ce qui la rend visible comme une ligne sombre sur les images du Soleil. Ces structures sont maintenues en équilibre par les champs magnétiques solaires. Lorsque cet équilibre est rompu, elles peuvent exploser et former ce qu’on appelle une éjection de masse coronale. Ce phénomène projette une bulle à grande vitesse dans l’espace. La taille inhabituelle de cette éruption a marqué les observateurs, certains la comparant à une aile d’ange tant sa forme était étendue.

Les images diffusées par la NASA montrent une boucle gigantesque se détachant de la surface solaire, dans un mouvement lent mais puissant. L’explosion a rapidement attiré l’attention des communautés spécialisées. Même si cette éruption ne constitue pas une menace, sa puissance et son esthétique ont suscité l’admiration. Des chercheurs continueront à l’analyser pour mieux comprendre les dynamiques internes du Soleil et la manière dont ces filaments se forment, se maintiennent, puis se libèrent soudainement dans l’espace.

Not sure what to call this eruption, maybe the “bird-wing” or “angel-wing” event? Either way, it is truly something to witness! Look at how large the blast is off the Sun's northern hemisphere. I could watch this animation loop for hours! pic.twitter.com/QZjcDPnFyE — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) May 13, 2025