Bientôt une IA comme président ? Cet expert pense que ça va arriver très bientôt

Un expert en intelligence artificielle croit que bientôt l'IA s'invitera dans les gouvernements. Il explique pourquoi ce serait une bonne chose et à quelle date cela arrivera selon lui.

Depuis le temps qu'on nous rabâche que l'intelligence artificielle volera des emplois, ce qui est malheureusement une réalité, il y a un secteur jusque là exclu de la liste. On sait que l'IA peut parfois faire mieux qu'un médecin par exemple, ou qu'elle commence à remplacer les juges de touche au tennis avec plus ou moins d'efficacité. Quel que soit le domaine impacté, l'idée est presque toujours d'améliorer la prise de décision. Alors pourquoi pas le faire là où cette dernière importe énormément : les gouvernements.

Voici en substance le discours d'Eli Lopian, expert en intelligence artificielle et auteur du livre AICracy Beyond Democracy. Il souligne les forces et les faiblesses de l'IA pour aboutir à la conclusion que oui, l'intégrer au niveau gouvernemental serait une bonne chose. Et pas la peine d'attendre trop longtemps pour le faire. L'homme estime que cela sera possible d'ici quelques années seulement. Mais les arguments qu'il avance sont-ils sans faille ?

L'IA pourrait nous gouverner à cette date selon un expert en intelligence artificielle

Pour Eli Lopian, c'est l'impartialité de l'IA qui servirait le plus à un gouvernement. Elle ne cherche pas le pouvoir, se fiche de devenir populaire et n'a pas peur de perdre une élection. Autant d'objectifs plus ou moins avoués qui influent sur les hommes et femmes politiques.

Concrètement, il ne s'agirait pas de remplacer les membres du gouvernement, mais de les assister pour, par exemple : détecter des incohérences dans les lois, prédire l'impact d'une décision sur les populations ou répartir les budgets plus équitablement.

Sur le papier, c'est séduisant. Mais n'oublions pas que derrière toute IA, il y a des humains. Or, rien n'oblige ces derniers à développer un système parfaitement impartial, surtout dans un secteur jalonnés d’incessantes luttes de pouvoir.

Au risque de paraître cynique, il semble un peu naïf de croire qu'une “IA gouvernementale” serait nécessairement objective. Surtout quand on voit déjà des intelligences artificielle mentir, avec des conséquences graves. Eli Lopian veut y croire. Selon lui, il ne faudra pas attendre longtemps pour savoir s'il a eu raison : l'IA serait intégrée dans les gouvernements dès 2032.