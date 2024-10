Cette IA peut créer un jeu vidéo en temps réel à partir d’une simple image et vous pouvez l’essayer

Un nouveau modèle d'IA est capable de générer des niveaux entiers de jeux vidéo à partir d'une image, en temps réel. Vous pouvez dès à présent tester ce que ça donne sur PC.



Aucun domaine n'est épargné par l'avancée de l'intelligence artificielle. Qu'elle soit là en soutien ou pour remplacer les humains, c'est une technologie avec laquelle il faut composer, tant elle est amenée à faire de plus en plus partie de notre quotidien. Dans le secteur du jeu vidéo, cela fait quelques années que l'on y a recours. L'exemple le plus parlant est sans doute les systèmes améliorant la qualité graphique et la fluidité des titres, DLSS de Nvidia en tête.

L'IA est cependant capable de bien plus. Certains modèles peuvent créer un jeu parfaitement jouable de A à Z, en partant des requêtes de l'utilisateur. Citons celui de Google, Genie, qui développe un jeu de plateformes 2D selon les textes ou photos que vous lui confiez. Ou encore GenAI, développé par Exists, qui donne vie en 3D au titre que vous lui décrivez. Impressionnant, mais pas autant que ce que fait DIAMOND (DIffusion As a Model Of eNvironment Dreams) : donnez-lui une image et il créera un niveau jouable entier en temps réel.

Un niveau de jeu vidéo entier à partir d'une photo, voilà que cette IA est capable de créer

Entraîné pour simuler des niveaux du jeu Counter-Strike, l'IA parvient à générer un niveau jouable au fur et à mesure que le joueur l'arpente clavier et souris en main. On peut le voir dans la courte vidéo intégrée au post ci-dessous. Le résultat est saisissant, même si la technologie n'en est encore qu'à ses balbutiements. Passé l'effet “waouh”, il est assez simple de se rendre compte de ses défauts.

Si vous franchissez une porte et que vous vous retournez par exemple, la porte aura disparu. DIAMOND a en effet du mal à maintenir un environnement consistant sur la durée. De la même manière, pas mal de couloirs se termineront par un cul-de-sac. Il n'empêche que le procédé laisse imaginer des jeux construits à partir d'une photo de votre domicile, ou d'une rue de votre ville. Vous pouvez tester l'IA en suivant le lien proposé.