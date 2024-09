L’IA dans les jeux vidéo ? Une nécessité à laquelle vous n’échapperez pas selon ce grand nom du secteur

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'intelligence artificielle était désormais indispensable pour les graphismes de jeux vidéo. S'exprimant lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology à San Francisco, M. Huang a brossé le tableau d'un avenir où l'intelligence artificielle et l'infographie sont inextricablement liées.

« Nous ne pouvons plus faire d'infographie sans intelligence artificielle », a affirmé Jensen Huang, PDG de Nvidia, à l’occasion d’une interview. « Nous calculons un pixel, nous déduisons les 32 autres. C'est incroyable ». A l’avenir, les technologies de mise à l'échelle alimentées par l'IA sont donc amenées à devenir essentielles pour pouvoir jouer aux jeux vidéo les plus récents.

Le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia a été à l'avant-garde de cette révolution, utilisant l'IA pour améliorer les images à faible définition et augmenter les taux de rafraîchissement sans sacrifier la qualité visuelle. Huang a expliqué l'efficacité de cette approche : « Le calcul d'un pixel consomme beaucoup d'énergie. C'est le calcul. L'inférence des 32 autres pixels prend très peu d'énergie, et vous pouvez le faire incroyablement vite ».

L’IA va s’inviter partout dans les jeux vidéo

La fusion de l'IA et de la technologie graphique représente une nouvelle frontière pour l'informatique. Comme l'explique Huang, « l'une des leçons à tirer de cette expérience n'est pas seulement la formation du modèle… mais aussi son utilisation ». À mesure que cette technologie mûrit, nous pourrions voir non seulement des graphiques plus réalistes, mais aussi de nouvelles applications que nous n'avons pas encore imaginées.

L'impact de l'IA sur le graphisme ne se limite pas aux performances. Selon Huang, elle transforme la nature même de la création d'images. Cette approche graphique basée sur l'IA fait déjà des vagues dans l'industrie du jeu. Des jeux comme Black Myth : Wukong illustrent parfaitement le potentiel de technologies telles que DLSS, qui permettent d'obtenir des images époustouflantes et des performances fluides, même avec des paramètres exigeants.

Cependant, l'essor de l'IA dans les graphismes n'a pas été sans controverse. Certains joueurs craignent que l'upscaling de l'IA ne devienne une exigence pour obtenir de bonnes performances, ce qui pourrait désavantager ceux qui ne disposent pas d'un matériel compatible. Cette inquiétude a été mise en évidence lorsque Remnant II a listé des exigences système qui supposaient que les joueurs devraient utiliser la technologie d'upscaling.

Malgré ces réserves, l'industrie semble s'orienter résolument vers des graphismes améliorés par l'IA. AMD, le principal concurrent de Nvidia, a annoncé que son prochain FSR 4.0 intégrerait l'IA, potentiellement en utilisant une technologie similaire à celle attendue dans la PlayStation 5 Pro. Microsoft est également entré dans la danse avec Auto Super Resolution, une fonction de mise à l'échelle alimentée par l'IA pour les PC Windows. Bien qu'elle soit actuellement limitée à certains jeux, elle annonce une tendance plus large à l'intégration de l'IA dans la technologie graphique.

L’IA arrive partout, vous n’y échapperez pas

La vision de Jensen Huang va au-delà des jeux. Il considère l'IA comme une force de transformation dans divers secteurs, notamment la robotique et la biotechnologie. « Sans l'IA, le travail que nous faisons en robotique, en biologie numérique… à peu près toutes les entreprises de biotechnologie que je rencontre aujourd'hui [sont] construites sur la base de Nvidia », a-t-il fait remarquer.

Dans le domaine de la santé, Huang pense que l'IA pourrait révolutionner la découverte de médicaments. « La génération de petites molécules, le criblage virtuel. Je veux dire que tout cet espace va être réinventé pour la première fois avec la découverte de médicaments assistée par ordinateur grâce à l'intelligence artificielle », s'est-il enthousiasmé.

En fin de compte, que nous soyons prêts ou non, l'IA semble prête à jouer un rôle de plus en plus central dans la façon dont nous créons et interagissons avec les images numériques. Ce qui est sûr, c’est que l’IA risque de s’inviter dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne à l’avenir.