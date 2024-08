Cette IA permet à n’importe qui de créer des jeux 3D dignes des plus grands éditeurs

La startup Exists va peut-être bientôt révolutionner la création de jeux vidéo avec sa nouvelle plateforme d’intelligence artificielle. Cette technologie permet de concevoir des jeux en 3D en quelques minutes, uniquement à partir de commandes textuelles.

Le développement de jeux vidéo, autrefois réservé aux experts, connaît une révolution avec l’intelligence artificielle. Nous connaissons déjà des modèles d’intelligence artificielle comme ChatGPT pour le texte ou Midjourney pour les images, mais Google a récemment lancé Genie, une IA capable de créer des jeux 2D à partir de textes, photos ou dessins. Aujourd'hui, Exists pousse encore plus loin ce concept en proposant une plateforme qui permet de créer des jeux 3D complets en quelques minutes, sans la moindre compétence en codage.

C'est précisément ce que propose Exists avec sa plateforme GenAI. Cette startup, spécialisée dans l'IA, vient de lancer un outil qui permet à quiconque de concevoir des jeux 3D en utilisant de simples commandes textuelles. Grâce à une interface intuitive et à une technologie de pointe, les utilisateurs peuvent générer des environnements, des personnages et des mécaniques de jeu en quelques clics seulement, sans avoir à écrire une seule ligne de code.

GenAI de Exists mixe l’IA et une interface intuitive pour créer des jeux 3D facilement

Au cœur de la plateforme d'Exists se trouve une architecture neuronale qui combine les capacités de l'IA générative avec les performances des moteurs de jeux modernes. Cette technologie permet non seulement de créer des jeux visuellement impressionnants, mais aussi de concevoir des règles de jeu complexes et engageantes. La plateforme, actuellement en phase de bêta fermée, invite les utilisateurs intéressés à s'inscrire pour un accès anticipé.

En plus de son service grand public, Exists collabore avec des studios de jeux renommés pour intégrer sa technologie dans des plateformes de contenu généré par les utilisateurs (UGC). Ce projet permettra aux communautés de joueurs de créer et de partager des mods et du contenu unique pour leurs franchises préférées. De plus, la startup présentera sa technologie lors de la Gamescom 2024, à partir du 21 août 2024 en Allemagne, et offrira aux visiteurs l'opportunité de découvrir et de tester les fonctionnalités de cette plateforme révolutionnaire.