Avengers Doomsday et Secret Wars ne sortiront pas à la date prévue, voici quand vous pourrez voir les deux films Marvel

Les fans de Marvel vont devoir s’armer de patience. Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars sont officiellement repoussés. Le studio revoit son calendrier pour ces deux blockbusters très attendus.

Le calendrier du Marvel Cinematic Universe bouge une nouvelle fois. Disney a décidé de reporter ses deux prochains films Avengers, Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars, considérés comme les piliers de la prochaine phase du studio. Ces projets, confiés aux frères Russo, suscitent déjà une attente massive parmi les fans. Selon le média américain Deadline, le studio souhaite se donner plus de temps pour concrétiser des films particulièrement ambitieux, tant sur le plan visuel que narratif. Ce changement s’inscrit dans une logique de planification à long terme, pour relancer un univers en pleine réorganisation.

Ce genre de réajustement n’est pas inédit chez Marvel. Le studio s’appuie désormais sur des périodes de sortie plus stratégiques, comme les vacances d’hiver. Le mois de décembre s’est révélé particulièrement lucratif, notamment avec le carton mondial de Spider-Man: No Way Home. En repoussant ses deux prochains blockbusters, la société suit une logique déjà éprouvée : s’assurer une fenêtre optimale pour attirer les spectateurs en masse. Les réalisateurs annoncent une approche “radicale” dans le traitement des prochains Avengers, censés marquer un tournant décisif pour l’avenir du MCU.

Marvel veut relancer le MCU avec deux Avengers repoussés à fin 2026 et 2027

C’est dans ce contexte que Avengers: Doomsday est désormais attendu pour le 18 décembre 2026, au lieu du 1er mai initial. Quant à Avengers: Secret Wars, il glisse du 7 mai au 17 décembre 2027. Ces nouvelles dates confirment la volonté de Marvel de peaufiner chaque détail de ces superproductions. Le tournage de Doomsday a débuté en avril 2025, ce qui laissait peu de marge. Le casting est à la hauteur de l’enjeu, avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Florence Pugh, Pedro Pascal et bien d’autres têtes d’affiche. L’attente promet d’être longue, mais justifiée.

Ces reports ne concernent pas que les Avengers. Disney a aussi réorganisé la sortie de plusieurs autres films majeurs, comme The Dog Stars de Ridley Scott ou Le Diable s'habille en Prada 2. Le but est d’éviter la concurrence interne et de mieux répartir les gros titres sur l’année. Après une période marquée par une avalanche de productions, le studio semble vouloir ralentir le rythme pour retrouver un certain équilibre. Les fans devront patienter un peu plus, mais cette stratégie vise à garantir une expérience plus marquante, à la hauteur des attentes du public.