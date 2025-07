Cette étoile qui n’a pas explosé une, mais deux fois nous dévoile un mystère cosmique vieux de plusieurs siècles

Les étoiles n’ont pas fini de nous surprendre, même après leur mort. Une équipe d’astronomes vient d’observer un phénomène unique jamais vu auparavant. Cette découverte éclaire un mystère cosmique et offre un spectacle visuel fascinant.

Depuis des décennies, les supernovas fascinent les scientifiques et le grand public. Ces explosions marquent la fin de vie des étoiles et illuminent l’Univers de façon spectaculaire. Elles servent aussi de repères pour mesurer les distances cosmiques grâce à leur luminosité stable. Pourtant, malgré leur importance, le mécanisme exact de ces explosions restait encore flou. Certaines théories avançaient qu’une étoile morte pouvait exploser plus d’une fois, mais aucune preuve directe n’existait jusqu’à présent.

Des astronomes viennent de confirmer cette hypothèse en observant une étoile morte située à 60 000 années-lumière, dans la constellation Dorado. Grâce à un grand télescope installé au Chili, ils ont découvert que cette dernière, appelée SNR 0509-67.5, avait explosé non pas une, mais deux fois. Cette première preuve visuelle d’une « double explosion » pourrait changer la façon dont on comprend la mort de ces astres. Ces événements sont utilisés depuis longtemps comme repères pour étudier l’Univers, car ils émettent une lumière très régulière qui sert de point de référence.

Les astronomes observent pour la première fois une étoile qui explose deux fois

D’après les chercheurs, tout commence quand une naine blanche attire la matière d’une étoile voisine, comme un « vampire cosmique ». Cette accumulation forme une couche d’hélium qui devient instable et s’enflamme, déclenchant une première explosion superficielle. Cette onde de choc finit par atteindre le cœur de ce petit astre et provoque la seconde explosion, la supernova proprement dite. Ce scénario prouve qu’une étoile peut exploser sans dépasser la limite de Chandrasekhar, le seuil de masse généralement nécessaire pour une supernova.

La découverte de cette empreinte unique dans les débris de SNR 0509-67.5 confirme enfin ce modèle théorique. Les chercheurs estiment que ce vestige date d’environ 400 ans. Au-delà de son importance scientifique, cette observation offre une image spectaculaire, capturée grâce à l’extraordinaire précision du VLT et du télescope spatial Hubble. Cette avancée résout un vieux mystère sur la mort des étoiles et pourrait améliorer notre compréhension des explosions stellaires. Elle ouvre également de nouvelles pistes pour étudier la formation et l’évolution des galaxies.