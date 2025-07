Le télescope James Webb remonte le temps pour nous révéler l’histoire cachée de la Voie lactée avec ces images surprenantes

Le télescope spatial James Webb continue de surprendre les astronomes. Grâce à des observations inédites, il dévoile des secrets sur la formation de notre galaxie.

Depuis plusieurs années, les avancées technologiques bouleversent notre façon d’observer l’Univers. Des outils comme le télescope James Webb permettent de remonter dans le temps et d’étudier des phénomènes invisibles jusqu’ici. Il a déjà révélé des images impressionnantes, comme celles de la galaxie spirale Messier 106 et de son trou noir central très actif, situés à 23 millions d’années-lumière. Chaque découverte rapproche un peu plus les scientifiques de l’histoire véritable du cosmos et offre un regard inédit sur les origines de notre propre galaxie.

Dans une récente étude, des astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb pour analyser plus de 100 galaxies situées jusqu’à 11 milliards d’années-lumière. L’objectif était de comprendre la structure complexe des disques stellaires, ces zones où se forment les étoiles. Cette recherche permet d’expliquer comment la Voie lactée a développé sa forme actuelle, composée d’un disque épais et d’un disque mince.

James Webb révèle la naissance des disques stellaires dans plus de 100 galaxies il y a 8 milliards d’années

Grâce à sa résolution exceptionnelle, le télescope James Webb a permis d’observer séparément les disques épais et minces dans ces galaxies lointaines. Selon l’étude, les galaxies massives commencent par former un disque épais, avant de développer un disque mince plus jeune environ 8 milliards d’années après le Big Bang.

Les galaxies moins massives forment leur disque mince plus tard, vers 4 milliards d’années. Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont aussi utilisé des données du réseau ALMA au Chili, qui analyse le mouvement du gaz autour des galaxies. Ce gaz, très turbulent au début, favorise la naissance des étoiles du disque épais avant de se calmer et de permettre la formation du disque mince.

Ces résultats éclairent directement l’histoire de la Voie lactée. La chronologie observée dans ces galaxies lointaines correspond à la période où notre propre galaxie aurait développé son disque mince. Les chercheurs espèrent maintenant affiner ces conclusions en ajoutant des données sur l’âge et la composition chimique des étoiles. Ces travaux confirment le rôle unique du télescope James Webb comme « archéologue cosmique », capable de dévoiler les étapes de formation des galaxies.