Cette découverte récente pourrait expliquer les secrets des premières galaxies

Un nouveau modèle cosmologique, baptisé Énergie noire précoce (EDE), pourrait apporter des réponses à certaines des énigmes les plus complexes de l'Univers. Celui-ci pourrait bouleverser ce que l’on sait sur l’expansion du cosmos et sur la formation des galaxies dans ses premiers âges.

Depuis plus de cent ans, la relativité générale d’Einstein permet d’expliquer une large partie des phénomènes observés dans l’Univers, qu’il s’agisse du mouvement des planètes ou de la structure des galaxies. Pourtant, des mystères subsistent, notamment sur la dynamique de l’expansion cosmique. Malgré ses succès, cette théorie ne peut expliquer certaines observations récentes, comme les galaxies massives découvertes très tôt dans l’histoire de l’Univers.

En 1998, les scientifiques ont découvert que l’Univers n’était pas seulement en expansion, mais qu’il le faisait à un rythme accéléré. Pour expliquer cette découverte, ils ont ainsi proposé l’existence de l’énergie noire, une force mystérieuse qui contrebalance la gravité. Mais ce modèle laisse encore des questions en suspens, notamment sur les premières phases de l’Univers. C’est là qu’intervient le modèle de l’Énergie noire précoce (EDE), qui pourrait modifier notre compréhension de cette force mystérieuse.

L'Énergie noire précoce pourrait résoudre l'énigme de la tension de Hubble

L’Énergie noire précoce postule que cette force agissait déjà fortement juste après le Big Bang, bien plus tôt que ne le suggère le modèle actuel. Environ 10 % plus influente à cette époque, elle pourrait expliquer trois grandes énigmes : la période d'Inflation, qui décrit l’expansion ultra-rapide de l’Univers, les divergences dans les mesures du taux d’expansion (appelées “tension de Hubble“), et la découverte de galaxies extrêmement massives observées par le télescope James-Webb dans les premiers âges de l’Univers.

Cette théorie, bien qu’encore en développement, intéresse de nombreux chercheurs à travers le monde. Le modèle de l’Énergie noire précoce pourrait réconcilier plusieurs théories en cosmologie et offrir de nouvelles pistes pour comprendre l’évolution de l’Univers. Néanmoins, il reste des points de débat au sein de la communauté scientifique, et il faudra des recherches approfondies pour vérifier la validité de cette hypothèse. Si elle est confirmée, elle pourrait profondément modifier notre vision du cosmos.

Source : Monthly Notices of the Royal Astronomical Society