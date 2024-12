Cette célèbre plateforme illégale d’anime et de mangas ferme en accusant Sony de tuer la concurrence

AnimeFenix, l’une des plus grandes plateformes illégales de streaming d’anime, a annoncé sa fermeture définitive. Ce site populaire a subi les pressions des détenteurs de droits d’auteur. Cet événement marque un tournant dans la lutte contre le piratage de contenus asiatiques.

Depuis plusieurs années, les plateformes illégales de streaming d’anime attirent des millions d’utilisateurs, offrant gratuitement des contenus souvent indisponibles ailleurs. Ces sites prospèrent notamment dans les régions où les services légaux restent coûteux ou limités en contenus. Pourtant, les autorités et les ayants droit redoublent d’efforts pour faire fermer ces plateformes. Cette bataille a récemment gagné du terrain avec plusieurs fermetures majeures.

Le cas le plus récent, AnimeFenix, un site hispanophone attirant plus de 12 millions de visiteurs chaque mois, a annoncé la fin de ses activités. Selon l’équipe, la décision fait suite à des pressions exercées par Sony, désormais propriétaire de plus de 60 % de l’industrie de l’anime après les acquisitions de Funimation et Kadokawa. Dans son message d’adieu, la plateforme critique cette concentration, elle dénonce une industrie où les créateurs ne profitent pas des revenus générés et où les spectateurs sont confrontés à des prix croissants. Cette critique fait écho à une hausse récente des tarifs de Crunchyroll, qui a augmenté son abonnement “Mega Fan” à 7,99 €/mois en début d'année.

AnimeFenix accuse Sony de monopoliser l’industrie de l’anime

Le cas d’AnimeFenix rappelle une autre fermeture récente : celle de l’application Aniyomi. Ce lecteur de mangas et animes, très populaire auprès des amateurs, fonctionnait grâce à des extensions offrant un accès indirect à des contenus protégés. Cette méthode n’a pas suffi à éviter les sanctions. Sony, via son partenaire Markscan, a réussi à faire supprimer toutes les extensions nécessaires, rendant l’application inutilisable. Malgré ces efforts, les utilisateurs se tournent rapidement vers d’autres solutions pour continuer à accéder à leurs contenus préférés. Cela illustre bien la difficulté d’éradiquer le piratage.

Ces fermetures reflètent un problème plus large. En rendant les plateformes légales plus coûteuses ou en limitant les catalogues selon les régions, l’industrie pousse une partie des fans vers des alternatives pirates. Le cas de Crunchyroll, leader du streaming d’anime, en est un exemple. Malgré son statut de référence, la hausse de ses prix incite de nombreux spectateurs à chercher des solutions illégales. Tant que ces obstacles persisteront, la bataille contre ce phénomène continuera à faire face à des défis majeurs.

Source : Torrent Freak