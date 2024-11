Cette plateforme de streaming vient de modifier ses règles pour éviter des poursuites en France, voici tout ce qui change

Face à la pression de distributeurs de films français, une plateforme de téléchargement et de streaming populaire renforce son arsenal anti-piratage. Entre blocages massifs et désactivation d’outils, elle espère éviter de lourdes sanctions judiciaires.

En France, la lutte contre le piratage s’intensifie, et les plateformes populaires se retrouvent sous pression. Real-Debrid, un service connu pour faciliter l’accès aux contenus hébergés sur des sites de téléchargement et des torrents, a annoncé des mesures drastiques. Ce service, très prisé des amateurs de streaming et de téléchargement rapide, joue le rôle d’intermédiaire entre les utilisateurs et les plateformes de stockage. Ses nouvelles règles font suite à une mise en demeure de la Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF), qui réclame une action plus ferme contre le piratage massif et menace d’engager des poursuites judiciaires.

Parmi les mesures annoncées, Real-Debrid prévoit de désactiver son API, utilisée par des applications comme Kodi et Plex, ce qui limitera les connexions automatisées à son service. La fonction “instantAvailability“, permettant de streamer ou télécharger instantanément des contenus en cache, sera également supprimée. Ces suppressions visent à compliquer l'accès aux contenus piratés souvent associés à ces outils. De plus, la plateforme met en place des filtres basés sur des mots-clés et des empreintes numériques (“hashes”) pour bloquer les fichiers provenant de sites de torrents ou de trackers privés identifiés dans des actions judiciaires. Ces changements devraient également réduire la présence de fichiers en cache liés au piratage.

Real-Debrid met en place des filtres pour répondre aux distributeurs français

Ces ajustements interviennent alors que la FNEF, particulièrement active en France, multiplie les actions en justice pour protéger les droits d’auteur. Récemment, ses initiatives ont conduit OpenDNS, propriété de Cisco, à suspendre ses activités en France après une décision de justice imposant la modification des DNS pour bloquer des sites. Cette stratégie, bien qu’efficace contre certains acteurs du piratage, n’est pas sans effets secondaires. En Italie, des blocages similaires ont temporairement perturbé des services légitimes comme Google Drive, entraînant des critiques de la part d’entreprises technologiques sur les risques de surblocage et d’atteinte à la neutralité d’Internet.

Pour Real-Debrid, ces mesures visent à éviter un long litige tout en maintenant son activité. Cependant, elles suscitent déjà des frustrations chez ses utilisateurs, notamment ceux qui utilisent la plateforme pour des contenus parfaitement légaux, comme des fichiers volumineux ou des archives personnelles. La désactivation de fonctionnalités clés, combinée aux nouveaux filtres, pourrait diminuer l’attrait du service. Malgré tout, ces efforts pourraient ne pas suffire à apaiser les ayants droit, qui pourraient imposer encore plus de restrictions à l’avenir, comme cela a été le cas dans d’autres affaires similaires.